男生提分手以性感照要脅追零食雜費　女生狠回：被上5次夠還吧！

有台灣女網民在討論區《爆廢公社》發文指，最近與男友分手，卻被追回多日前的電話費、代領包裹及零食等雜費。在被女生封鎖號碼後，前男友轉向其閨蜜追討，更稱所贈的手袋女生能留著，但要折現歸還。

《憤怒的媽媽》劇照

男生分手追零食雜費 以私密照要脅

女網民在爆廢公社發文指，最近與男友分手後，卻被追討零食費，「分手之後他跟我要零食費？跟我閨蜜說是我吵鬧要求的」，「我們去好市多還有你一個朋友」，「我記得你說那句：想吃就拿？還是喜歡就拿？」

在被前女友封鎖號碼後，男生改發訊息給女生閨蜜，望她代為轉達，「分手後不想搞得難看，那就還我錢」，前男友更仔細列出「電話費兩期2500；你買的乳液我付錢，都擦在你身上，560左右吧；零食都你在吃，全聯一次，好市多一次，2600就好。」男生更交代了自己的銀行號碼，並表示「真的不要搞得太難看，本名、身份證字號、電話號碼，我都知道」，說罷又傳送一張女網民的私密照。

《憤怒的媽媽》劇照

前女友還手袋遭拒 指明「要還現金」



就連之前所贈的手袋，男生亦要女網民折現歸還，「他說那是他本來要送別人的，但是沒送出去，我生日要到了所以送我，我覺得我是很有度量的人，我沒有計較他想送誰」，「結果分手之後你說什麼啊？包包不要我還要折現？憑什麼？你拿送別人的送我，我還得給你錢？」



女生不忿氣言，「首先，我並沒有不想還！但是朱先生跟我朋友說：零食是我吵鬧要求的！因為你這句話，我請你為了這2500告我吧，我沒打算要給你了」。「電話費的事情呢我也是自損的說了，xx5次也夠抵了。於是呢他問我把自己當成什麼，我才想問你把自己當成什麼吧？我見人說人話 見鬼說鬼話見垃圾說垃圾話啊」！

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網民意見兩極



有網民留言指男生小器，「我最討厭在一起大方事後分手討錢的，女生沒付出嗎？只記得自己付出是最自私的」，「我個人認為，男人要有擔當，其實也沒多少錢，要嗎計較多一點、我也超愛計較的」，「有些人就是這樣啊，交往時就送東送西，分手後就開始討，真的很可笑小孩子嗎?」，「分手討錢真的很好笑，要慶幸你們分手了」。

但亦有網民反指女生態度不對，「分手了，變陌生人，當然會討錢啊」，「這女的問題也很大，欠錢還錢，跟人借錢就是要還，還自己喊價做愛5次抵2500元」，「男女朋友交往本來就該金錢分清楚，電話費這種東西，好像輪不到男朋友繳」，「都是單方面說詞啦。看起來交往沒多久，兩期電話費帳單2500給男方付，是怎麼回事？女方態度是有多好？把人當提款機還抱怨對方把你當洩慾對象？半斤八兩吧」。