入住韓國高級度假村後感耳痛　韓妹耳朵內驚現「5cm長生物」！

遊韓注意了！一名韓國準新娘近日於網上發文，指自己入住位於麗水的高級度假村時，被一條「5cm長的生物」爬進耳朵並遭咬傷，她更因為是次意外被逼取消「見家長」呢！

涉事的度假村

事發於5月11日，一名姓洪的30歲韓國準新娘和家人，受婆家的家人邀請，出席「相見禮」（即於結婚前『見家長』談結婚細節的儀式），特地來到位於麗水的高級度假村。當天晚上大約11時，她和弟弟從酒店房間的櫃子裡找了一張被子出來蓋，那張被子的包裝沾滿了塵埃，不過事主亦有照用。

被子的包裝沾滿了灰塵

其後事主再向職員拿多一張被子，拿了之後她如常躺在床上，看著電視準備入睡。不過，就在11時20分至30分左右，她的右耳突然間覺得非常痛，分明覺得是有蟲爬進去了。事主非常害怕並不斷尖叫，而她的面部亦開始腫起來，家人見狀馬上報警，亦嘗試從她的耳朵把蟲捉出來，但不成功。事主形容當時「耳膜就像要撕裂一樣的痛」。及後弟弟看見蟲子爬了一點出來，便馬上抓住牠拔了出來。

是一條長5cm的巨型蜈蚣（SBS NEWS截圖）

送往醫院後，醫生表示「此蜈蚣是本土品種，一般是在孵化後2年才會變成這樣長。牠帶有毒性，所以面部腫了起來。而且蜈蚣爬進耳朵時，亦令耳朵內有出血的情況，不過幸好耳膜沒有受損。」

事主於醫院內接受治療的情況（SBS NEWS截圖）

度假村的衛生情況強差人意，而事主對度假村的應對態度亦感到非常不滿。她表示，意外發生後，沒有職員到醫院跟進情況。她於接受電視台訪問時亦表示，度假村方面不願意退回住宿費。而在意外發生後，麗水市廳馬上派人前往度假村進行突擊衛生檢查，發現他們並沒有按照衛生法規定每月聘請外部機構進行消毒工作。