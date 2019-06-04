【神準】輸入名字即Check未來伴侶特質　馬國明老婆是童顏巨乳？

大家曾經有幻想過自己的另一半嗎？小編想了二十幾年，還沒有出現……雖然還沒有出現，但應該是時辰未到而已啊！最近在日本網民間流行了一個測試，只要輸入名字，就能夠查到未來伴侶的類型和條件。啊！看到結果，真的好治愈心靈啊！

究竟小編未來的伴侶，會是什麼樣子呢？——《同居家事》劇照

近日有一個未來伴侶測試，在日本網民間瘋傳。首先按照個人意願，選擇未來伴侶的性別，之後再輸入你的名字，視乎你的網速，就能夠在幾秒間篩選龐大的「完美老公/老婆類型資料庫」，看到你未來另一半的個性和條件。知道有這個預測之後，熱心的小編決定要立刻為明星們看看他們的戀愛運！小編精心準備了10個「明星」，幫他們測試一下他們的伴侶運。究竟他們的老公或老婆，會是怎樣的人呢？小編帶大家一齊看看！

【馬國明】

全城雖然十分可憐馬明，但馬明還是要勇敢走出陰霾，發展新戀情。小編見到這個機會，立刻幫馬明預測一下他的未來老婆，究竟會是什麼人，然而結果出人意料！按照預測，現年45歲的馬明將會結識到20歲的另一半，而且更有著童顏巨乳，羨煞旁人！但那句喜歡玩遊戲究竟是什麼意思呢？小編不太清楚。知道的朋友可以留言告訴小編嗎？

童顏巨乳，看來塞翁失馬，焉知非福啊！（開罐製圖）

【黄宗澤】

比馬明更厲害，穿衣時尚的黃宗澤，不知道是因為獨特的時尚風格還是略帶童顏的臉孔，他將會有機會結識到未滿20歲的老婆。如果按照法律，16到20歲的少女都有機會成為黃宗澤的另一半！符合年齡的大家，不知道對黃宗澤有沒有興趣呢？但有興趣的大家要注意了！黃宗澤的老婆還有幾個條件——性格成熟和家裏有錢。

有一個未滿20歲的老婆，黃宗澤真是艷福不淺。（開罐製圖）

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【求真精神：小編不專業評測】

究竟這個預測準確嗎？這個預測告訴小編，小編會有一個E cup的女神成為我的妻子。你認為可信嗎？千萬別灰心！為了探究這個測驗的準確性，小編找了Keroro和江戶川柯南來做一個詳細的測試。以下就來分享一下他們的老婆報告，而這個測試，的確非常準確，能夠準確找到未來的另一半！快來看看結果！

【Keroro】

準確度：100%

Keroro莫非受到地球的磁場影響？這個測試對於來自K隆星的他來說，非常正確！在K隆星的時候已經與Keroro定下婚約的摩亞，雖然是個貧乳Girl，但還算是一個純天然美少女。想要毀滅地球時候就擺脫學生妹的Cosplay裝扮，變身成本來宇宙魔王的服裝。重點就是，Keroro這麼矮他都欣然接受，這不是真愛，什麼是真愛啊？

Keroro這麼矮都能夠找到老婆，小編170cm為什麼找不到呢？（哭）（開罐製圖）

【江戶川柯南】

準確度：75%

20多年了，還是7歲小孩子的江戶川柯南很懂得玩。他的未來老婆是20歲以上，還是一個黑髮溫柔少女。這不就是說毛利蘭嗎？雖然預測說明柯南的未來妻子應該是20歲，而青春無敵的她才是17歲，但黑色長髮的她經常微笑，平常很溫柔，發起瘋來的時候，更會爆發出驚為常人的體育能力，空手道幾招擊敗敵人，這些形容跟妻子預測的形容一模一樣！由這個測試看來，江戶川柯南應該沒法擺脫毛利蘭的手掌心了吧！

對於真愛，年紀相差10年，也不是一個問題。（開罐製圖）

看到各位明星的另一半預測了嗎？大家覺得準確嗎？小編就覺得這個預測不能完全盡信，但看到動漫人物的實測，我想信70%.......應該是沒有問題的！大家有興趣的話，不如按進以下鏈接，幫你的偶像、朋友、甚至自己來預測一下未來的另一半吧！

未來老公類型預測器：進來找老公

未來老婆類型預測器：進來找老婆

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】，決賽將於6月26日在旺角麥花臣場館舉行。

購票詳情：

早鳥優惠 - 5月31號上午10時至6月6日上午10時 ，票價: $100/$130

門票價格 - 6月6日上午11時至6月26日下午8時，票價：$130/$150

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