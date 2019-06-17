【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】GinLee教你舞台表情管理方法

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】決賽在即，《香港01》Opener就請來星級導師Gin Lee李幸倪，與學生大玩遊戲，更會分享經驗及唱歌技巧！

Gin Lee與學生大玩遊戲，更分享經驗。（莊堅毅攝）

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】決賽在即，一班決賽參賽者都希望趁比賽之前，提高自己的能力，以應付決賽舞台。這次請來歌唱比賽經驗豐富的Gin Lee李幸倪擔任導師，指導三個決賽單位梁瑞峰Ivan、鍾卓琳Sasa以及組合Gabbie & Gladys！

是次《Opener》準備了兩倍速唱歌遊戲，Gin Lee及學生需要以兩倍速唱出Gin Lee的《雙雙》，一起來看看Gin Lee和幾位學生為何玩到不斷求救！

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Gin Lee表示以兩倍速唱出《雙雙》有點難度，因為歌詞太密。（羅偉文攝）

一招擺脫唱歌面目猙獰

梁瑞峰Ivan指自己每次唱歌時，總是太過投入導致忘記表情管理，結果每次表演的照片都只捕捉到自己奇奇怪怪的樣子。針對這個問題，Gin Lee指只有一個方法可以改善：「對著鏡子練習，不斷練習，要知道自己到甚麼位置會開始失控。」

選曲應選自己喜愛的，還是大眾喜愛的？

這大概是每一個歌唱比賽參加者都曾苦惱過的問題，Gin Lee自己也不例外。她指自己會先釐清參賽原因，如果自己是為了爭取冠軍，就必須按照比賽評分準則選曲：「不過最重要都是清楚自己的強弱之處，可以按照自己的音域，去將一首歌曲改編，使其可以符合比賽技巧評分準則。勉強自己唱能力範圍以外的歌，反而更不好。」

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是次比賽更設「香港01人氣大賞投票」！想支持心水參賽者，記得登入投票網頁，投下重要的一票！

決賽詳情 日期：2019年6月26日（星期三） 時間：下午7時正至10時30分 地點：旺角麥花臣場館

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】，決賽將於6月26日在旺角麥花臣場館舉行，一起來見證大專歌王的誕生！

購票詳情：

門票價格：$130／$150

＜購票請按＞