【防彈少年團】BTS親自解釋BT21角色謎思　CHIMMY原來有頭髮？！

防彈少年團7名成員人氣席捲全球，就連他們創作的卡通角色BT21亦大受ARMY歡迎，每逢推出新產品都會被搶購一空。

由於自BT21誕生以來在ARMY之間都流傳著一些秘密，例如個別角色的性別、烏龍行為，甚至人設，都為人津津樂道。有見不少ARMY，都對角色有一些有趣的小誤解，日前防彈少年團全體團員，便親自現身BT21的官方Youtube channel，向粉絲逐一解說角色的秘密。

BT21的角色各有特色。（網上圖片）

【1】KOYA的耳朵經常失蹤？

ARMY最近發現其中一個角色樹熊KOYA的耳朵經常會掉下來，擔心萬一弄丟了怎麽辦呢？成員RM解釋其實另一人物曲奇SHOOKY在KOYA的耳朵植入了Wifi，像「尋找我的iPhone」功能一樣，耳朵一旦掉了，SHOOKY就會利用他手中的遙控器通過「嗶嗶」的聲音找回來。所以就算KOYA的耳朵經常掉下來，都不會失蹤。

KOYA的耳朵很容易就會掉下來。（網上圖片）

【2】MANG其實不是女孩

戴著面具的小馬MANG長得很夢幻，很多ARMY以為牠是女孩子，但團員透露，其實在創造BT21的角色時，並不想將角色限制在兩個性別之中，因此沒有為牠們設定特定性別，所以其實MANG不是女孩，但同時也不是男孩。同樣地，雖然可愛的COOKY是一隻粉紅色兔子，但其實也是沒有性別的。

夢幻的外形令不少人以為牠是女生。（網上圖片）

【3】SHOOKY和COOKY是死黨

成員SUGA澄清，SHOOKY和COOKY其實是死黨，雖然在表面上，牠們表現得並不親近，而且經常有看似過火的打鬧，SUGA又表示，其實SHOOKY每次都覺得被打很痛，不過沒有對COOKY生氣，而且不討厭這樣的玩笑，小編看到這裡心想，牠會不會是個M？

SHOOKY和COOKY其實是死黨。（網上圖片）

【4】CHIMMY原來不是光頭

小狗CHIMMY一直都穿著黃色連身衣，從未除過帽子，因此ARMY一直有個疑問，到底牠是不是光頭？成員JIN甚至笑說，要買治療脫髮的藥給牠。根據成員JIMIN的解說，他創作CHIMMY的時候，設定中中是有頭髮的，但對髮型及頭髮長度就沒有多作解釋，之後或會考慮透過小插曲的形式展露一小撮頭髮給大家看。

防彈特意在影片中，披露了牠少少的頭髮。（影片截圖）

【5】TATA的手腳可以無限伸長

創作TATA的成員V解釋，長著一張心形臉的TATA，身體的變形是沒有極限的，傳聞身高更試過超過喜馬拉雅山。原來是因為TATA愛的力量越強大，手臂就能延伸得越長。雖然目前只能伸展到能覆蓋韓國的長度，但只要TATA多多傳播愛的話，就能更加自由地變形，覆蓋整個地球。

TATA可以隨時「高人一等」。(網上圖片)

看完防彈成員們的解說，各位是否對他們天馬行空的想法和腦洞，感到不可思議，同時有種恍然大悟的感覺呢？雖然之前推出的BT21家族人物暫時搶奪了ARMY的視線，但相信BT21這麼可愛，ARMY還是會繼續關注他們的！

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