【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】洪卓立一招教舒緩舞台緊張感

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽 2019】，決賽將於6月26日，於旺角麥花臣場館舉行。 臨近決賽《開罐Opener》請來星級導師洪卓立Ken ，向一眾決賽入圍同學，分享唱歌心得和舞台減壓方法。

置身倘大的舞台，面對台下無數對眼睛，作為表演者心情難免緊張。《開罐 Opener》邀請到同為歌唱比賽出身的洪卓立 (Ken)擔任導師，指導兩個決賽參賽單位2H（Harry&Happy）及古立權（Monkey）！與一眾決賽入圍的參賽同學玩遊戲，分享歌唱心得和在舞台減壓方法。

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洪卓立怪招緩解舞台緊張感



新秀歌唱比賽出身的Ken笑言，自己是個極易緊張的人，當年剛出道時，每次要上台獻唱都表現得相當緊張。「每次都覺得自己唱得不夠好，在台上都不知道自己在做甚麼，就正正是因為緊張」。決賽入圍參賽單位2H的 Happy指，自己上台前為了減壓會狂笑狂跳，身旁的Ken更笑言下次會試試看。另一位入圍同學Monkey表示，臨演出會深呼吸，又會回想自己選曲和唱歌的原因，「見到身邊參加歌唱比賽嘅朋友，可能比賽得太多，唱歌有時候會太熟悉而冇感情。我上台前會諗，點解我要唱呢首歌畀人聽」。

被問到如何紓緩舞台的緊張感，Ken卻有獨門減壓法，「瘋狂唱，不斷唱。去Busking又好，打電話給男女朋友都好。瘋狂唱，唱到自己不再那麼緊張」。Ken又鼓勵決賽入圍同學說，「其實台上大家都會緊張，但如何可以在緊張的情況下，能發揮得最多的人就算是贏了」。

「我曾經問過祖兒，問她現在上台還會否感到緊張，她說還是會。其實沒有一個人會不緊張，如果你在台上不緊張的話，不會有好的效果。」Ken續指，「一定要在少少壓力的情況下，才能有到平時發揮不到的表現」。

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決賽詳情 日期：2019年6月26日（星期三） 時間：下午7時正至10時30分 地點：旺角麥花臣場館

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】，決賽將於6月26日在旺角麥花臣場館舉行，一起來見證大專歌王的誕生！

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門票價格：$130／$150

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