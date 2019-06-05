日本新興行業「Chat Lady」　少女們如何憑直播月入破百萬円？

開罐
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現今資訊科技發達，人們能從互聯網獲得不同資訊，亦令「上網」日漸成為主流娛樂途徑。

在這麼龐大的需求下，自然有不同相關的新興行業誕生，如「YouTuber」或「直播主」。

「Chat Lady」與「直播主」相似。《中居くん決めて》

日本新興行業「Chat Lady」

近日日本TBS電視台節目《中居くん決めて》介紹了日本近年興起的新行業「Chat Lady」，與我們普遍認知的「直播主」相似。

不同的是，「直播主」主要收入來源是觀眾打賞，而「Chat Lady」則是採取每分鐘收費模式，普遍每分鐘收費100円（約7港幣）起跳，亦包含成人限定內容。

「Chat Lady」的收入十分可觀。《中居くん決めて》

運作模式

「Chat Lady」背後也有集團式經營，公司會為女生們提供免費住所，並於住所內提供直播所需的硬件，宛如幾位女生一同參與直播合宿。

節目實地採訪數位「Chat Lady」，了解她們日常運作及收入，還讓工作人員實際享受直播，更差點讓他失去理智。

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受訪的「Chat Lady」於節目表示曾一度想過金盤洗手，但因為收入實在難以抗拒，加上直播能讓她們感到「被需要」，導致直播「上癮」，甚至覺得這是自己的「天職」。

少女表示自己直播上癮，甚至覺得是自己的天職。《中居くん決めて》

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