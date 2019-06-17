盤點10大職場老屎忽名言！　FreshGrad一聽　瞬間生無可戀！

已經畢業的大家，開始返工了嗎？小編記得初出社會時白過白紙、純如清水，每天戰戰兢兢地上班，工作內容和人際關係都可以擔心一場，但最為可怕、最為擔心的一定是你的老細——沒有之一。 老細的一句讚賞可以令你心花怒放，但一句質疑和不滿，卻令你一瞬間落入地獄。你還記得有哪些名言令你瞬間生無可戀嗎？

主持人聽到這些老屎忽名言，都嚇到舉手投降。——綜藝節目《月曜から夜ふかし》截圖

日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》最近進行了一項有關職場的調查，究竟職場上，有什麼說話可以令初出社會的新人們失去工作的動力呢？節目將小編家和你家老細的口頭禪Top10羅列出來。小編帶大家看看到底老細究竟說了些什麼，令日本網民一致贊同！

【瞬間令你失去動力的老細名言】

【Top 10】「始終你係男仔/女仔，都唔可以有咁高要求㗎喇！」

Oh my God！20世紀還有著這種性別歧視，簡直難以忍受！怎麼可以因為一個員工的性別去判斷其工作能力呢？其實無論男生還是女生，在自己能力範圍都能夠表現優秀，絕對不會因為性別因素，能力有所不及。就像《大叔的愛》中的牧凌太，即使他沒有天生巨乳，但他還有巨根可以補上啊！其實……小編也有，老細可以對我溫柔一點嗎？

強烈反對性別歧視！大家都有換水的責任！

【Top 9】「你有冇用過個腦？」

這簡直是人身攻擊！誹謗！歧視！雖然小編的腦可能比常人細那麼一點點，但老細也不應該質疑沒有用腦吧！其實，認真好學的新人們，經過各位前輩的鞭策，相信已經絞盡腦汁適應新工作，將腦海開發到200%，勁過《LUCY: 超能煞姬》！又或者老細們，試著不要說「你有冇用過個腦？」，不如說「幹巴爹（日語諧音：加油！）」吧！

我不是沒有腦，只是比較小一點！

【Top 8】「你明唔明我講緊咩？」

可能是代溝，也有可能是不同頻道，就和戀愛一樣，老細和員工的關係都需要一段適應期，讓彼此認識。但在還沒了解好之前，雙方的頻道可能會接觸不良，導致一系列「你究竟明唔明我講緊咩啫？」的狀況。新人們！老細永遠是對的！在未了解清楚老細的說話前，千萬千萬千萬不要說YES！繼續問到明白為止啊！

我說明白，你又說我不明白......我說不明白，你又說我理解能力低......

【Top 7】「我之前唔係已經講過喇咩？」

新人們最害怕的情況，其中之一就是老細跟你講「我唔係講過喇咩？」，然後你的腦海就會黑人問號，不斷在回憶中尋找是否有談及過類似的內容。然而，這可是個無解的問題。老細有可能有講過，也有可能沒有講過，誰能保證你的老細真的跟你講過呢？新人們可以做的就是默默學會繁複的工作程序，直到不會被人質疑，不會聽到這一句為止。

驚自己做錯才問多一次啊！

【Top 6】「你仲用學生嘅心態嚟返工？」

「你仲用學生嘅心態嚟返工？」小編已經是大人啦！還要被人質疑是不是學生，可以是質疑你當交小組功課一樣，奉旨有人收拾殘局；也有可能是質疑你做出來的成品比學生還差，上不了臺，這種感覺非常難受，但卻不能回應——誰叫自己做得不夠好啊！新人們不能回應，只能努力工作，直到成為一個完美無缺的社會人士！

我已經大個仔啦！不要把我當學生！

冤冤相報何時了啊！不止這幾個名言，還有頭5位名言，讓更多新人心寒！其實老細和新人們都應該共建良好的人際關係，讓每個人都感受到愛！向著這個目標出發，無論是什麼職位，小編建議大家每天上班說聲「早晨！」，下班說聲「再見！」，閒時說聲「我愛你！」，為了營造美好、和諧的工作環境，新人們和老細手牽手，一起努力吧！（嘔）

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