中文老師文言文寫《鐵甲奇俠傳》　最後一句惹哭上萬網民

愛你3000……在《復仇者聯盟4：終局之戰》中，鐵甲奇俠為了拯救世界而壯烈犧牲，令不少粉絲感到遺憾。但近日有神人居然將鐵甲奇俠的一生，以文言文總結起來，讓看到的網民都大呼感動！

鋼鐵奇俠有著傳奇的一生。（劇照）

近日於內地一場中文考試，居然驚見文言文版本的《鐵甲奇俠傳》？一張初三中文考試的試卷震驚一眾Marvel迷，因為這張試卷中的“閱讀理解”部分，居然是一篇由中文科老師原創的文言文《鐵甲奇俠傳》！

他在考試出題時，自行撰寫一篇《鐵甲奇俠傳》，用文言文描述了鐵甲奇俠在Marvel電影中的壯烈一生，不僅令考生見到時大為震驚，更贏得網民激讚！網民見到後，都紛紛留言表示驚訝，表示「不是Marvel粉絲也寫不出這篇文章！」。何時，也有學生表示，「沒看過《鐵甲奇俠》的學生應該哭慘了！」

拜讀完《鐵甲奇俠傳》之後，小編感動到眼水鼻涕一齊流！《鐵甲奇俠傳》一就以「托尼早孤，銳志好學。其父霍華德在時，嘗以其寄庠序，尼不知其父有志於國，謂其漠己」幾句，將鐵甲奇俠的家庭關係交代清楚。小編在內文精選了11句古文，大家看看能不能夠將《鐵甲奇俠傳》的畫面和細節呈現出來吧！

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其實，內文將《奧創紀元》、《終極一戰》，還有與美國隊長的恩怨情仇一一交代清楚。除了上面11條金句，大家能不能從原文的字裏行見，找的到鐵甲奇俠在電影中的身影呢？將你們的發現留言告訴大家吧！

《鐵甲奇俠傳》原文：

托尼早孤，銳志好學。其父霍華德在時，嘗以其寄庠序，尼不知其父有志於國，謂其漠己。公論曰，愈惡一人愈如其人。尼既弱冠，盡能襲承父業。造鈦金甲胄匿其內，千里不留行，顯達一時，見用於兵部。嘗有一姝，別號小辣椒，其德婉貞、淑賢。詩經有言，何彼濃矣,華若桃李，庶幾謂之。二人相知，卿卿我我，尼既知世間有愛，遂宥其父，誓曰，孰弒吾親，必手刃之。

鋼鐵奇俠的父母早逝，對他的成長造成很大的影響。（電影截圖）

嘗有路人問之，人其謂汝“奪命姦賈”，汝如何言？尼對曰，吾制鎧仗弓弩，皆為治道，以暴易暴，爾等知否？殄滅蒼生，吾恥為之。然覘視諸侯征戰，其鎧仗致天下流血漂櫓，遂戢械以止戰，不言兵戎。其叔父歐比僭越，尼忍痛戮之。後為匪所劫，用匪之械，繕為機甲，遂稱鋼鐵俠。且寤之曰，俠之大者，為國為民。與諸天神地祇人間雄傑合盟，名曰復聯。聯雷神，破洛基，平奧創，寰宇震栗。

為了維護世界的安全，鋼鐵奇俠與美國隊長眾人合作，成立復仇者聯盟。（電影截圖）

先是，悍匪九頭蛇以尼父嘗與合縱敗其主納粹，懸購天下，以刺客巴基刺之，尼雙親皆亡。此巴基者，嘗於二戰被執，匪以機巧之術俾其超能，且盲信匪言。後復聯征討仇讎，延及無辜。斃者親眾有澤莫男爵銜之因尼欲知其父死狀巧構名辯誆尼如九頭蛇穴名曰邀擊巴基。尼與巴基戰於西伯利亞，巴基摯友美隊援巴基。此美隊，號羅傑斯，美利堅國雄傑，亦以絕版血清於軀，骨骼奇絕，以其不死之力，是以於復聯有威名。其閱六紀而生，蓋知尼父死因。然與巴基嘗為同袍，知其為匪所挾，刺尼父非己願，遂協力拒尼。尼惑之，以其忤己，頗生怨望，戰之癒疾。方美隊利盾碎尼機甲，尼恨曰，還吾父造之盾，汝德不配此盾。

鋼鐵奇俠雖然與美國隊長的交情不淺，但面對父母死亡的心魔，還是表現得十分激動。（電影截圖）

既戰，復聯反目。會奧丁、伊戈二天神死於非命，寰宇滅霸因之擷取無限寶石者六。復聯崩坼久之，雖兄弟鬩牆，外御其侮，然戰力難以望其項背。滅霸彈指之間，寰宇半數生靈灰飛煙滅。滅霸嘗以生靈眾多，寰宇難堪重負，此戰遂其心願，遂隱居。其時，尼於泰坦周旋，其亦徒亦友之蜘蛛俠，魂飛於尼懷，尼始知瓦坎達敗績。尼睹其求生之狀，悵然無助。

鋼鐵奇俠一直都將頑皮的蜘蛛俠當成兒子。因此蜘蛛俠的消失，令他十分自責。（電影截圖）

尼與餘眾昏然於世，小辣椒為其育一女，夫妻相敬如賓，舉案齊眉。適蟻人自量子空間復歸，睹地球人眾離散，悲之。遂與美隊詣尼所，進時空穿越說。尼拒之，然心未已，且於几案睹其弟子畫像，遽言“彼乎童子，吾將護之”，遂造時空穿越之械，復聯餘眾影從，不復掣肘。穿蝸旋，逾蟲洞，於平行空間復取寶石。尼見其生父，其父曰，吾願為吾子赴湯蹈火，尼始知父愛。不虞滅霸伺間復回，以其眾清剿復聯，欲尋寶石復其命。尼以機甲手套召既覆之靈魂，復聯聚首，勠力同心，且有驚奇隊長佐力。奈何滅霸寰宇梟雄，復聯之眾皆被重創。岌岌之際，間不容髮，尼用其械，重組寶石，瞋目怒曰，吾乃鋼鐵俠。遂傾其意念，力扣響指，但見滅霸及其眾已成灰燼。尼耗盡氣力，竟卒。

聯合地球英雄也不是敵人的對手。鋼鐵奇俠只好犧牲自己，摧毀對手。（電影截圖）

餘論曰，餘睹托尼，每執夜光杯酒，被綺繡，燁然若神人。其欣然之笑，固恣情紈絝之士；既被機甲，則令吾眾肅然。復觀其張揚之容，吾已涕泗皆下。及死之日，天下無老幼智愚，知與不知，皆為盡哀。念其“彼乎童子，吾將護之”一言，則吾欣慰；然其護童子，護復聯，護蒼生，未其護己也。悲哉！壯哉！

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