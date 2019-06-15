【父親節】萬能機械人！開瓶器、電器維修員　爸爸的8個功能

又是一年一度的父親節！從小到大爸爸都是我們心中的「萬能超人」！齊來看父親的8個強勁功能！

（《長江7號》劇照）

【1】殺蟲神器：唔使用劍嘅，叫爸爸就得啦！

出現昆蟲的話，相信大家第一時間都不是跑去拿殺蟲水，眼睛視線鎖定在昆蟲身上，防止牠逃亡到你不知道的地方，而嘴上則不斷大叫「爸爸救命」。這個時候，爸爸第一時間同樣不是拿出殺蟲水，而是幽幽地拿著拖鞋出現，處理後又默默退場。這樣算起來，其實會用上殺蟲水的機會又有多少？

（《超人特工隊2》劇照）

【2】開瓶器：開唔到？叫爸爸就得啦！

坊間流傳很多輕鬆打開瓶子的方法，例如綁上一條橡筋增加摩擦力、先將瓶蓋浸熱水等等。但其實無論我們在網上學會多少小撇步，在情急之時，腦內只會浮現爸爸的身影，下意識就已經拿著瓶子一個小碎步跑到爸爸面前，瓶蓋不消三秒就打開了。

（《屍殺列車》劇照）

【3】深夜護衛：夜返怕危險？叫爸爸就得啦！

這一項應該比較適用於女生！每次夜歸，或是去完旅行夜機返，一個人在夜闌人靜的街上總是害怕，這個時候想起的，一定是爸爸而不是男朋友！只要收到女兒一個電話，就會默默從床上到樓下接送。

（《神臂大叔》劇照）

【4】擔抬苦力：多嘢拎？叫爸爸就得啦！

相信大家都有聽過媽媽講：「今晚爸爸返，要叫佢去買米！」白米、食用油等等都十分重，每次都是累積一堆需要購買的日用品，然後帶著搬運工（X）爸爸（O）去一次過購入！小編中學時，每學期Last Day都會從學校儲物櫃搬書回家，這個時候當然就是叫爸爸來救命！

（《Iron Man 2》劇照）

【5】萬能維修員：壞咗？叫爸爸就得啦！

大至水管、花灑、電器，小至電筒、手錶、文具，所有物品一旦壞掉或是出故障，不需要多啦A夢，只需高呼咒語「爸爸佢壞咗」，隔天就會變好！

（《多啦A夢》網上圖片）

【6】櫃員機：手頭有啲緊？叫爸爸就得啦！

每個人都會有拮据的時候！從小到大，問爸爸拿零用錢，總是比問媽媽容易得多，而且也比較少會細問原因，是可靠又穩定的經濟來源！

（《左一爸右一爸》劇照）

【7】柴可夫司機：返屋企好難？叫爸爸就得啦！

這個比較適用於住村屋的朋友仔，回家的巴士或小巴通常12點過後就沒有了，這個時候就要召喚專屬的柴可夫司機——爸爸，有誰和小編一樣明白看見爸爸的車的那種感動？

（《蠟筆小新》劇照）

【8】擋煞吉祥物：媽媽又鬧你？叫爸爸就得啦！

想出街媽媽唔俾？犯錯被媽媽責備？有事要瞞著媽媽？通通都要用上「爸爸」這個工具！總是為我們做擋箭牌的爸爸，謝謝你！

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】JW王灝兒首次擔任大專聯校歌唱比賽星級導師及決賽嘉賓，賽前教授學生擺脫「發台瘟」秘技。6.26晚旺角麥花臣，約定您！一同見證大專歌王誕生！

購票詳情：

門票價格 -$130/$150

＜購票請按＞