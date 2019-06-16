【父親節】日爸每天炮製超靚便當　打開蓋即見嘮叨話語暖入心

撰文：抹茶仔
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一般家庭中，爸爸都擔當著重要的經濟支柱。作為撐起成頭家的男人，不少父親都選擇板起臉、喜怒不形於色，盡顯一家之主的威嚴之餘，亦不想家人擔心自己在外面對的風風雨雨。
不過，沉默不代表他們不關心家人。日本有一位爸爸有其獨特的方法顯示自己對子女的關懷，就是每天親手炮製便當，並將「爸爸的話」藏於便當內。
「功課做完了嗎？」（Instagram@takeshi.obento）
傲嬌型愛心便當
日本一位叫作Takeshi的人父於3年前開始於Instagram分享為家人炮製的便當，並將對子女的慰問、鼓勵、叮囑話語藏在便當內。不但讓家人暖入心，更意外於網上爆紅，至今已有2.1萬名粉絲。
精緻程度可以媲美藝術品了！（點擊圖片觀看）
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愛心便當始於11年前
這位爸爸早前接受Oricon訪問，表示從11年前開始製作愛心便當。當初只是用於家族旅行時逗小孩開心，意外深受家人喜愛，便決定繼續製作。
他亦表示最花功夫的是用紫菜拼畫，需以專用美工刀慢慢𠝹好，再放上蛋或芝士上面。
點擊圖片觀看
原來需要這麼多道具才能造出這麼精美的便當，這位爸爸真的超厲害的呢！
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