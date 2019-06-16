【父親節】日爸每天炮製超靚便當　打開蓋即見嘮叨話語暖入心

一般家庭中，爸爸都擔當著重要的經濟支柱。作為撐起成頭家的男人，不少父親都選擇板起臉、喜怒不形於色，盡顯一家之主的威嚴之餘，亦不想家人擔心自己在外面對的風風雨雨。

不過，沉默不代表他們不關心家人。日本有一位爸爸有其獨特的方法顯示自己對子女的關懷，就是每天親手炮製便當，並將「爸爸的話」藏於便當內。