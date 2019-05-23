【PRODUCE X 101】憂A級練習生兒子首輪被淘汰　父親上街舉牌求票

韓國選秀節目《PRODUCE X 101》正在進行得如火如荼，首次排名發表式亦即將播出，60名以外的練習生將會被淘汰。A級練習生姜賢秀的爸爸，日前於烈日當空下，舉著兒子的牌子呼籲別人投票。

姜賢秀（《Produce X 101》官方圖片、topstarnews圖片）

韓國選秀節目《PRODUCE X 101》正在進行得如火如荼。首次正式排名發表式即將進行了，60名以外的練習生，將會被淘汰。近日，有不少網民看到一名疑似練習生姜賢秀的爸爸，於韓國大田市舉著牌子替兒子拉票。

網上圖片（轉自INSIGHT）

有網民目擊姜爸爸於5月23日早上（學生上學時）於大田一間女子高中外舉著牌子拉票（網上圖片）

這幾天的韓國氣溫都高達32度。在烈日當空下，該名疑似是姜賢秀爸爸的男士，舉著印有姜賢秀相片的牌子，上面寫著「大田的兒子姜賢秀」。他一邊舉著牌子，一邊向行人派發應援小卡，呼籲大家給兒子投下神聖的一票。

「大田的兒子姜賢秀，請投票給我～」（網上圖片）

姜爸爸早前曾經在《Produce X 101》的告示板發過一篇名為《爸爸的反省文》的文章，表示兒子從小一直都是品學兼優的好學生，但高中三年級時，兒子突然堅持說要當歌手。當時一家人原本都十分反對，但自從有一次一家人去唱K，聽到了兒子動聽的歌聲後，使決定支持兒子想當歌手的想法。「不過昨天看了《PRODUCE X 101》的排名，他掉到了69名，所以才決定寫下這篇反省文。如果兒子的夢碎了，都是因為我這個爸爸的錯......希望可以盡最後的努力，呼籲大家投他一票吧！」

姜賢秀於concept x評價中翻唱《Girls Girls Girls》

1996年出生的姜賢秀，其實曾經於2013年以組合「LC9」出道，但該組合已於2015年解散。他之後再於2017年以組合「BLK」出道，但該組合已於2018年解散。他的實力亦被《PRODUCE X 101》的老師肯定，是少數的「ROYAL A」練習生（第一次及第二次等級評價中都取得A級）。