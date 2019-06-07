【崩壞童年】IG超崩壞卡通角色圖　比卡超大眼仔全部有份！

還記得之前爆紅，張開血盆大口的黑暗比卡超嗎？那個插畫家又有新搞作！繼紅遍網路的比卡超，這位插畫家又發佈了更多超崩壞卡通角色圖。被惡搞的卡通人物除了比卡超，還有更多童年卡通人物，一秒摧毀小編的童年！

有密集恐懼症的小編不能直視他。（Instagram@dctattoo_swe）

純真的小編的童年回憶，本來是充滿粉紅色的氛圍，讓小編十分陶醉的。

然而，這位瑞典藝術家Dennis Carlsson在Instagram上發佈了一系列暗黑版的卡通人物，一秒摧毀童年！他的作品恐怖程度爆燈，更邪惡無下限，噴血、爆眼、生蛆蟲、生肉瘤……恐怖程度絕對是打格仔級數！



當然，盡責任的小編會無碼將一系列圖集呈現給大家。當中包括變異的米奇老鼠、齙牙的龍貓、更有______的史迪仔！想知道是什麼？點進圖集看看究竟有什麼暗黑卡通人物吧！

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+ 11 + 10 + 9

這些畫作都是出自瑞典的插畫家Dennis Carlsson。他本身是一個紋身師傅。本來精通紋身的Dennis Carlsson，為了將自己幻想的恐怖畫面更傳神地呈現出來，他因而開始自學電腦軟件，使用更精細、逼真的繪圖工具。

有著豐富的作畫經驗，將一些電影人物和卡通角色弄成邪惡化， 血肉模糊、肚破腸流，對他來說已經是小菜一碟，輕易就能讓網民們感到童年盡毀！

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+ 5 + 4 + 3

最讓你感到童年幻滅的是哪一幅圖片呢？小編覺得全部都好恐怖......插畫家Dennis Carlsson的官方Instagram賬號上還有更多邪惡化角色，如果大家對這些黑化角色有興趣，也可以去他的官方Instagram看看！大家看完之後，留言告訴小編有哪一幅讓你感到最恐怖的吧！

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