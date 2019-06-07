【林志玲結婚】與言承旭相戀走不到盡頭　盤點錯過意中人6大遺憾

繼日本著名森林系女星蒼井優結婚後，林志玲也宣佈與日本男子組合EXILE團員AKIRA結婚，正式封盤了！網民們都在網路上送上祝福，但也不禁為當年林志玲與言承旭未能開花結果的戀情感到遺憾。面對這種夭折的戀愛，你知道有多麼遺憾嗎？

林志玲與言承旭的戀情撲朔迷離17年，傳出無數次復合消息，但還是未能開花結果，令人惋惜之餘，也讓言承旭備受指責浪費了林志玲十多年的青春。

然而時光一逝就不回頭，這段未能結果的戀情，在林志玲變成人妻，而言承旭回應一句「真的哦？」就結束，只能讓網民感嘆著錯過意中人的無奈和遺憾。

台灣女星與日本男團EXILE團員AKIRA結為連理。（林志玲官方微博）

可能是不懂得珍惜，也有可能太在乎面子，有著很多無法解構的原因讓人很容易就錯過自己喜歡的人。那種挫敗感和失落感，實在讓人痛心。你真的懂那種回不去的遺憾嗎？讓小編帶大家了解一下6個錯過意中人必定理解的遺憾感受吧！

與言承旭愛情長跑了17年，還是不能走到最後。（林志玲官方微博）

【1】自己的心已經變得千瘡百孔

在一場曖昧或者戀愛中奔跑的一段很長的時間，然而卻沒能夠成為愛侶，最終只能默默錯過的那一個人。

你感到很疲憊。寂靜一人的孤獨感和沒能在一起的失落感，慢慢嚙咬著你的腦海，你難以接受自己的失敗，你的心變得支離破碎，千瘡百孔，也沒有辦法去相信愛。

面對寂靜一人的孤獨感，你卻知道兩人已經回不去。（言承旭官方微博）

【2】周圍都是那個人的身影

即使結束了一段關係，那個對象的身影卻依然在你的心中。你會想念那個人的笑容和一起相處的生活細節，特別是香港這麼細，每個週末不是旺角信和就是葵芳廣場。

當你再次回到曾經肩並肩走過的街道上，而你發現身邊的人已經不在，你的腦海又會犯規，偷偷浮現那個人的影子。

感覺他還在身邊，卻已經在另一人的懷抱。（《幸福額度》劇照）

【3】後悔，卻無能為力

你會質疑自己曾經所做的一切。「早知我買粒Pandora畀佢啦！」、「早知就同佢每個月慶祝一次情人節啦！」，以往覺得荒謬的事情，為了修復愛情，你甘願去做，只希望能夠得到補償的機會。

然而時間一逝永不回，你知道你再也沒有身份和資格去修補這段關係，兩人只能默默看著愛情的流逝，而無能為力。

逝去的關係，再也沒有回頭的機會。（言承旭官方Facebook）

【4】想與同類型的人談戀愛

你渴望展開新的生活，再次提醒自己不可以再找同類型的人，但由於曾經深愛過但卻無法發展的遺憾的那一位，依然在你心中盤踞著一席之位，那個人就會成為你心中的一根刺。

即使你不斷掙扎，不斷在逃避。但在尋找新的戀情時，目光還是忍不住飄向與那一位相同類型的人。

或許自己的內心，還是默默想要找回同一類型的人。（AKIRA官方Facebook）

【5】再難投入新感情，覺得自己不會再被愛

心的空間很小，一但被人盤踞了，就再也容不下其他人。因為你相信那個讓你傾心的人，會是獨一無二，無法取代，也是最適合自己的一個人。

然而，當你發現已經失去了那個人，你寧願將所有回憶和經歷繼續埋藏在心中，都不願意騰出空間，來迎接新的人。因為你打從心底相信，其他人一定不會像他/她一樣深愛自己，疼愛自己。

心已經滿了。要重新找一個人，或許自己一個人比較好（《刺陵》劇照）

【6】還想知道他/她生活的狀況

雖然已經錯過了那個人，甚至已經完全沒有聯絡了，但你還是不自覺地想要知道那個人的近況。你想起當初可以隨時尋找iPhone，知道近況，而現在你連知道他的近況也無比艱難。

因為你們本應各自開展新的生活，你更明白自己已經沒有立場去關心那個人。想不到你每天還在留意Facebook近況和Instagram Story的更新內容，然後默默回憶著當初兩人相處的甜蜜細節。

錯過了，卻還是念念不忘。（《月之戀人》劇照）

其實一段逝去的感情，不一定是因為你們在不合適的時間遇到對的人，而是冥冥之中自有定數，又或是有些看不到的相處細節，總會有些原因會將不合適的兩人拆成陌路人。面對失敗，不如仔細分析自己的性格，在愛情路上重新出發。

因此不必傷心，即使失去了蒼井優和林志玲，小編也應該勇敢Move on，找另一個好歸宿的，科科！

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