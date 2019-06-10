【胸大好與壞】日女分享巨乳三大好處　最後一點引起肌肉猛男共鳴

網路上流傳著不少文章訴說著女生胸大的各種困擾，但究竟除了吸睛之外，巨乳還有甚麼好處呢？ 近日日本一位女生於Twitter分享個人看法，列出巨乳三大好處，竟意外引起肌肉猛男的爆笑共鳴。

日女分享個人認為的巨乳三大好處。（Twitter@hcupadman）

該女生認為巨乳女生有3大好處：不怕吃得太飽凸肚腩；偶爾有些衣服超合襯；能一邊喝飲料一邊雙手打字。



最後附上自己單靠胸部托咖啡的神技片段，吸引大批網友瘋傳，亦有其他女生分享自身感受，意外的是竟有位肌肉猛男表示十分有共鳴...



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看來這些好處不單是巨乳女生的專利，只要努力操肌，男生也可以表演「無手喝飲料」！



胸部大的日常



除巨乳三大好處外，該女生平日亦會分享胸大相關的瑣事，例如被胸部遮擋視線、特別的孭袋方法等等。



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如果能選擇的話，女生們會想當個巨乳女生嗎？不妨留言一起討論吧！

Twitter原文

個人的な意見ですが

巨乳で良かったことは、



1位 食べ過ぎてお腹出てもバレない

2位 たまに抜群に似合う服がある

3位 カフェラテ飲みながらパソコン打てる



です。 pic.twitter.com/TF0FXzCOS0 — Hカップな広告マン-アリペイサン (@hcupadman) 2019年6月8日

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