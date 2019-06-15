【Beauty in U👗#13】追夢的前提，是先要照顧好家人－OU電影Moon

「追夢」聽上去很浪漫，不過對於身為獨生女的Moon來說，要考慮的事情，卻不只能否實現夢想般直接，更要考慮自己有沒有能力照顧家庭，在當中取一個平衡。 #openu #電影藝術 #Moon #追夢 ig@sze.y

Moon就讀電影藝術，一般人聽到都會問「搵到食咩？」，的確電影系的學生，給人的感覺都是很有理想、原則、堅持，正面說是有抱負有夢想，亦有人說是「藝術家脾氣」。不過對於Moon來說，讀電影並非「搵唔到食」，但也不可以將目標定得太高。

Moon認為，讀電影並非「搵唔到食」，但也不可以將目標定得太高。（ig@sze.y）

她認為，每一個讀電影的同學，都有自己的目標，以及自己想拍的東西。「比如我自己，我喜歡用影像去紀錄一切，用影像去傳達感情，很空泛是吧？」她笑說。雖然未有非常具體的計畫，不過去自己的終極目標，是為不同的人拍攝專屬的紀錄片。不過她認為，夢想可以很遠大，不過追夢的過程，始終要腳踏實地，不可能一步登天。

Moon認為，追夢不是口號，而是要腳踏實地一步步走出來。（ig@sze.y）

始終這裡是香港。 Moon

Moon是家中的獨生女，她認為有著照顧家庭的責任，而家人是她的首要考慮。「坦白說，讀電影成本非常高，畢業之後有打算先向商業發展，待工作穩定下來，可以養得起家人，又儲了點錢，才做自己想做的事」。她強調，作為一個獨生女，不可以因為自己的夢想，而拖累家人，反而要更加為家人著想。

Moon畢業之後有打算先向商業發展，再決定做自己想做的事。（ig@sze.y）

Moon坦言，自己目前仍是學生，一切都只是構想，未來的計劃如何實行，仍要努力規劃。希望Moon可以跟其他年輕人一樣，一步一步向自己的目標前進。

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