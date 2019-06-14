【日本瘋傳】盤點N個方法　自製屬於自己的珍珠特飲　

世界已經阻擋不了日本人對珍珠奶茶的熱愛。日本網民於Twitter上，提出了一個可行度非常高的珍珠奶茶製作教學，讓你可以隨時喝到合適口味的珍珠特飲。

最近珍珠奶茶在日本掀起風潮，讓日本人瘋狂追捧。（Twitter@hanajiraven）

日本推主@nippou_ ‏為了可以隨時隨地都可以喝到自己喜歡的珍珠奶茶，但又不想在大熱天時在街上排隊，因此他很認真地於Twitter上發言，提出了一個自製珍珠奶茶的方案。而製作這個珍珠奶茶的先決條件，只不過是一包現成的冷凍珍珠，和一瓶瓶裝奶茶！

他指出，這種現成的冷凍珍珠非常方便，只需要將這些粉圓放進熱水泡30秒，就已經可以加到飲料當中，直接食用。這麼方便的產品，網民們都一致認為很邪惡——未加入飲料裏，已經全部吃完啊！

約300円（約$21港幣）的現成冷凍珍珠，熱泡30秒就可以進食，十分方便。（Twitter@nippou_）

但任何飲料都不可以改變推主對珍珠奶茶的熱愛。熱愛奶茶的推主嘗試將珍珠加入到不同的瓶裝奶茶後，最後發現市面上非常普遍的午後紅茶，配上自製的珍珠，味道最為好喝。

適中的甜味、淡淡的茶香味，再配上珍珠的口感，豐富的層次，就像潘朵拉盒子，讓人沉迷。然而，這一切都要建基於你能夠喝得到裡面的珍珠。有網民反映午後紅茶的瓶口太小，很難喝得到加到裏面的珍珠。

但創意萬分的網民立刻幫推主解答，只要將飲管打橫插到膠瓶上，就可以喝的到裡面的珍珠，再也沒有這個煩惱了（誤）。

有網民提出將飲管插進瓶身，就可以喝得到珍珠。這......有可能嗎？（Twitter@T_I_J_E）

但大家認為普通的珍珠奶茶能夠滿足得到日本網民嗎？

明顯不能 。

網民們對自製珍珠奶茶紛紛和議，更舉一反三。一口氣提出了更多珍珠特飲。我們一齊來看看有什麼網民推薦的特飲吧！

【1】蘭香子珍珠特飲

蘭香子一直都受到養生一族的推介，全因蘭香子能夠清腸胃！然而，即使加上蜂蜜或檸檬，就這樣喝蘭香子，感覺還是不太夠口感。那麼......不如加點珍珠？

【2】珍珠果酒

如果你已經成年，可能不想要太甜膩的口感，那麼你就可以配以果酒。淡淡的果香味，加上酒精的香氣，再加上珍珠的話，絕對是一種升華。

珍珠果酒（圖片來源：gyoumusu-pa-love）

【3】珍珠維他命水

要是你追求健康，想要為身體補充足夠的維他命，但又想要喝邪惡的珍珠奶茶，不知道這個特飲能不能滿足到你的需求呢？珍珠維他命水，讓你愉悅地補充維他命。

珍珠維他命水（圖片來源：gyoumusu-pa-love）

【4】珍珠草莓牛奶

開始對珍珠奶茶這個配搭感到厭倦了嗎？不如試一試將珍珠加上草莓牛奶吧！粉紅色的外表令網民的少女心快要不行了！

珍珠草莓牛奶（圖片來源：gyoumusu-pa-love）

【5】珍珠咖啡牛奶

成熟的都市人，在工作的時間還是喝點咖啡比較合適。但不如嘗試將珍珠和牛奶加到咖啡裏面吧！成熟的咖啡味道中，加點帶有孩子氣的珍珠，混合的味道絕對不會火星撞地球。

珍珠咖啡牛奶（圖片來源：gyoumusu-pa-love）

【6】和風珍珠甘酒

喜歡傳統文化的日本人，對於外地文化未能完全接受。但如果將珍珠加進日本傳統甘酒中呢？珍珠和甘酒的混合，一定會有一個不一樣的甘甜體驗。

和風珍珠甘酒（圖片來源：gyoumusu-pa-love）

網民創意無限，想不到居然珍珠可以有著麼多的配搭！大家看完之後，又有沒有其他創意配搭呢？留言告訴小編，讓小編試試看吧！

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