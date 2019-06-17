200萬人齊上街的10大概念　疊羅漢可以突破大氣層！

6月16日星期日，民陣宣佈遊行人數近200萬01人上街反對逃犯條例修訂，警方則指經原定路線高峰期有33.8萬人參加。 200萬人是一個什麼概念？以下為你列舉具體例子。

（余俊亮攝）

能夠捅破大氣層

假設香港人的平均高度為1.67米，要是所有遊行的人，決定衝出宇宙，尋找外太空勢力的幫助，我們絕對不能說沒有可能。因為只要遊行人數一個踏著一個，向上發展的話，200萬零1人的的總高度，將會超過8048棟IFC。

你知道8048棟IFC，已經接近3340公里，能夠直接突破大氣層，正式衝出宇宙嗎？

一人兩毫子 支付行政長官薪金

現任行政長官的月薪可達41萬6千5百港元。就這樣看，對比月入萬頭的小市民來說，看似高不可攀。

但其實只要200萬遊行人士們，只需要每人拿出2毫子，就能夠支付得起行政長官一個月的薪金。請問有人想要嘗試每年拿出2.4元出來買起行政長官嗎？

應警察邀請 唱歌召喚耶穌

基督徒示威現場高唱「Sing hallelujah to the lord」，有回應警察「叫你耶穌落來見我」的意思，更多的是充滿著耶穌與大家同在，以愛感化他人的深層意義。

要聽完所有遊行人士高歌一曲，行政長官林鄭月娥一共將需要大約13年，才能夠聆聽完所有人單獨唱一次Sing hallelujah to the lord。她在聽完以後，能夠感受到上帝的恩寵嗎？

滅霸啪手指 一共要啪幾多下？

先假設滅霸每啪一下手指，只能夠消滅一半人數。啪一下，變走一半，再啪，再變走一半……滅霸一共需要啪21下，才能夠將大部分遊行人數消滅，剩下0.95個遊行人士。但如果鋼鐵奇俠願意犧牲自我，使用無限手套來拯救失去的人們，將200萬以及0.05個人變回來，那就需要再啪多一倍，一共啪夠42下才能夠將200萬零1人變回來。

你對200萬零1人在街上遊行的概念，有比較清晰嗎？如果還是不了解的話，那就點開下方圖片看看吧！

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