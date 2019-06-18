【成功率100%】5個步驟煮出完美溏心蛋　雞蛋專家：需要過冷河

溏心蛋的煮法說起簡單，只需要放進熱水中，並在適當的時間撈起來就可。但要自己煮的話，成功率卻低到慘不忍睹。究竟煮溏心蛋有什麼技巧呢？

（綜藝節目《松子不知道的世界》截圖）

每次吃拉麵，要點餐的時候，最讓人掙扎的莫過於溏心蛋。明明只是一隻簡單的雞蛋，這麼低成本的食物居然要收10幾元，簡直難以接受！但自己真的打算下廚的話，雞蛋不是破掉就是太熟。難道我們沒有辦法戰勝一顆雞蛋嗎？

日本綜藝節目《松子不知道的世界》最近邀請一位煮雞蛋專家，分享烹調溏心蛋的心得和秘訣。他指出，只需要記住幾個要訣，跟足5個步驟，就能夠煮出完美的溏心蛋！

（綜藝節目《松子不知道的世界》截圖）

要煮出完美的溏心蛋，就要從選擇雞蛋開始。這位「雞蛋專家」指出，因為蛋黃和蛋白的比例問題，中形雞蛋會比大形雞蛋更好吃，口感和味道都會更佳。想要知道有什麼技巧嗎？點擊下圖看看吧！

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在片段裏，雞蛋專家還分享了一點小技巧，令你在煮溏心蛋的時候更得心應手，次次成功！你想知道嗎？點擊下方看影片，看看雞蛋專家還有什麼技巧吧！

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在下廚煮溏心蛋的時候，只要記住這幾個挑選和處理雞蛋的秘訣，還有記住撈起雞蛋的「魔法分鐘」，大家就能夠在家裏，都可以享用到完美的半生熟溏心蛋了！

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