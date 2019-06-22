【米線地圖】旺角區4間米線店推薦　雲貴川風味鮮紅湯底超吸睛！

米線價錢親民，配料、湯底變化多端，這次《開罐Opener》記者就踏遍旺角，為大家推介旺角區4大好吃米線！

【1】旺角貴川風味館 金湯麻辣易入口

貴川風味館的獨門金湯麻辣果真呈金黃色，口感十分清爽，屬於沒有那麼稠的質地。這裡的麻辣湯底比起麻、辣味更突出。來到這裡必點黃金麻辣皮蛋，惹味又過癮！

+ 7 + 6 + 5

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地址：旺角豉油街92號G7舖 電話：2385 6081 營業時間：12:00－00:00

【2】旺角麻辣妹 麻辣更帶濃香豬骨湯味

湯底外表呈實色奶白，上面浮著薄薄一層辣油。一嚐之下湯底雖有麻辣香，但豬骨湯味更出眾搶眼！配料上必點腩肉，肥瘦分明的腩肉切成薄片，有油香之餘也不會過份肥膩，同時不失鹵水味。

+ 11 + 10 + 9

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地址：旺角通菜街27號號地下 ​電話：5363 0420／9309 5990

【3】雲貴川風味 鮮紅湯底富挑戰性

店內推介「酸辣皇」，一上桌鮮紅的湯底刺激唾液，配上秘製腩肉、肚絲、炸醬及腐皮，滿滿一碗十分豐富！酸辣湯底除了色濃，質地亦十分濃稠，雖然是酸辣，同時帶點鹹香，味道豐富，很適合重口味人士。腩肉果真是必點之選！腩肉屬厚身，眼看未見有肥肉部分，但咬下去十分軟腍，而且醃得入味，實在一絕！

+ 9 + 8 + 7

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地址：旺角西洋菜南街103－109號 ​電話：2178 0886

【4】貴香園 酸辣清爽適合夏天

點上豬大腸豬頸肉酸辣米線，酸辣湯底質地清爽，味道以酸甜為主，辣味只是陪襯。而豬大腸都十分大塊，而且洗得乾淨，惟口感軟腍不夠爽扣分。辣度有分7級，大家可以按能力挑選！

+ 4 + 3 + 2

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貴香園​（旺角分店） 地址：旺角西洋菜街216號地下 ​電話：2787 7588

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