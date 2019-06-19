【Pokemon 劍/盾】日網民不滿減小精靈數目　畫圖吐糟任天堂偷懶

在任天堂公佈寵物小精靈新作《Pokemon 劍/盾》後，大家再次滿懷希望，要成為小精靈訓練大師！ 然而在新作裏，製作組表示，為了確保「遊戲品質」，因此減少新作中小精靈的出場數目。所以大家以後就沒有機會，在游戲裏集齊以往7代的所有小精靈了。然而網民並不收貨，認為製作組偷懶，更揚言： 「我5分鐘就畫到一隻啦！」

寵物小精靈至今已經推出第8代新精靈，精靈總數已經超過800隻，全部登場的話，畫面一定相當震驚。（網路圖片）

想當年，大家駕御著暴鯉龍，帶著比卡超周遊列國，夢想就是要將小精靈圖鑒補全，成為訓練員大師，但在新作《Pokemon 劍/盾》中，你卻有可能找不到他們的身影了。

遊戲製作組表示，不能完整呈現超過800隻小精靈的主要原因，是因為製作小精靈的精細動作和戰鬥場面上，需要花費大量的時間，因此為了遊戲品質，只可忍痛讓一些冷門小精靈退場，而這些小精靈也將不會有機會在新作中出現。

網民知道這個消息後都對製作組非常失望，認為小精靈未能完整呈現在新作，是因為製作組實在太懶惰了！這位網民更揚言，一隻小精靈估計5分鐘就可以完成了吧！按照這樣推算，800隻小精靈只需要大約3天就完成了，為什麼不可以加班完成呢？

網民就像巨大化的比卡超，正在鞭策製作組加班工作。（遊戲截圖）

網民們為了證明這個推算，因此就在Twitter上開啟了一個名為「#ポケモン5分モデリング（5分鐘完成小精靈模型）」的標籤，引起網民瘋傳。

網民們開始自己用3D繪畫軟件，將自己心目中的小精靈繪畫出來，殊不知要完成一個3D模型，居然這麼困難！

雖然比卡超作為寵物小精靈的生招牌，不會遭受到冷門小精靈被腰斬出場機會的命運，可以說是一定會出現在新作裏面，但顯然網民們不會放過這個惡搞牠的機會。

越努力畫小精靈，就發現要建立漂亮的3D小精靈模型，的確不容易。網民就開始另覓捷徑，尋找一些「快而精」的小方法。原來網民決定將5分鐘作畫時間投放在小精靈的完美身材上，而臉孔......就聽天由命，用手機亂畫就完成！

在觀看這些網民進行挑戰之後，從中不難發現，要5分鐘要裝作一個3D模型小精靈，更要求在游戲裏自由活動、進行戰鬥，絕對是一個不可能的任務。所以要在新遊戲的品質和收集800隻小精靈的情懷中選擇，看到這裏的大家，又會怎樣選擇呢？

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