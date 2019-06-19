【集體回憶】BY2參戰選秀博重新出道！5首歌重溫經典回憶

BY2當年唱紅了不少歌曲，而每一首都是不少90後的回憶。你還記得那一段屬於BY2的歌聲嗎？不如一齊回顧一下她們的經典歌曲吧！《開罐》為大家盤點了5首BY2的經典金曲，我們一齊來看看！

《MY.遊樂園》專輯封面

這隊已經成軍11年台灣雙胞胎女團，近年雖然沉寂了一陣子，也因整形風波而備受壓力，但也無礙她們的歌聲繼續停留在大家的心裏。

最近居然居然決定參加大陸選秀節目《明日之子3》，回到選手身份，在節目裏力拼重新出道。在她們參加比賽的同時，大家不如回憶一下BY2的5首金曲吧！你還記得這幾首歌嗎？

【1】《不夠成熟》2008年

剛出道的BY2，唱腔雖然未算太成熟，還是兩張白紙的兩姐妹，卻誠懇地向著世界唱出她們的聲音。

這對純真的雙胞胎，藉著專輯分享自己的心事和對戀愛的嚮往，在推出不久，就引起人們的關注。

我想我還是不夠成熟，還達不到你的要求，我真的沒有想的太多，只是懷念你走以後。 《不夠成熟》2008年

未滿16歲的BY2，在歌曲裏分享自己對愛情的看法。情侶在分手以後，居然沒有怪責對方，反而是質問自己是否還是不夠成熟，不能夠達到對方的要求。

然而時過境遷，再反省也不能補救這段逝去的愛情，讓人嘆息不已。

BY2海報

【2】《我知道》2009年

出道不久的BY2，在第二張專輯中，推出了這首經典情歌。當時的她們還洋溢著青春的氣息，甜美的笑容俘虜了不少粉絲。

我知道你還放不下我，才會在離開時，閉著眼沒有回頭。我們都知道彼此心中，其實這份愛沒停過。 《我知道》2009年

無論聽幾次這首歌，你的心還是忍不住浮現起，當初在校園裏那段萌芽的戀愛。

歌詞洋溢著校園的陽光氣息，令人回想起校園裏的純真戀愛，想要與那個他繼續牽手，無奈已經各走各路，心底裏對他的愛卻未曾停止過的那種糾結心情。

《我知道》MV截圖

【3】《你並不懂我》2012年

在其他少女無憂無慮地享受校園生活，剛滿20歲的BY2，已經在舞台舞台上發光發亮。未有機會嘗試戀愛滋味的兩人，決定將所有對愛情的猜想和情愫，都放在這首歌曲裏。

你並不愛我，怎麼會懂我。你從來就不曾在乎我的感受，沒兌現過承諾，傻瓜才當溫柔，難過時候還假裝笑著點頭。 《你並不懂我》2012年

在經歷過戀愛的苦澀後，再聽著這首歌，你會莫名其妙迷上這首歌。

當你為對方付出了一切，對方只是開出了一大堆空頭支票，卻換不到一絲回報，經歷過著種椎心的痛，對這首歌一定會有更深的體會。

《你並不懂我》MV截圖

【4】《有點甜》2012年

BY2的甜蜜作品並不多，然而受到了歌手汪蘇瀧的邀請，兩人就和汪蘇瀧一齊唱出這首甜蜜情歌，至今仍然令不少小情侶甜入心窩。

難得一見的一男兩女的對唱情歌，無論對歌者還是聽眾，都是一個新的體驗。

愛要精心來雕刻，我是米開朗基羅，用心刻畫最幸福的風格。 《有點甜》2012年

在歌曲中，男女表達著對對方的愛意，整個戀愛的氛圍。讓聽眾都能夠感受到甜蜜。

「你是對的時間對的角色」這一句歌詞，更讓情侶們更堅定地相信著，只要對方在身邊就已經滿足的想法。

《有點甜》MV截圖

【5】《不哭了》2013年

已經走進粉絲心中的BY2，又再次回歸在粉絲眼前。她們唱悲情情歌時的獨特唱腔，讓粉絲十分期待這首情歌《不哭了》。

她們的樣貌經歷過大進化，而對於她們升級後的臉孔，粉絲都十分驚喜。

不苦了，不苦了......何必為不值得而哭呢？謝謝你讓我明白，失去你才會快樂。 《不哭了》2013年

面對失戀，每個人第一時間都是感到傷心。

然而以往將大家帶到悲痛極點的BY2，卻在副歌當中用著感人的聲線，叫著不要為不值得的人而流淚，反而應該對脫離苦海感到快樂。

《不哭了》MV截圖

出道已經11年，BY2在最近決定重新出發，參與內地選秀節目《明日之子3》，希望能夠以女團身份再次出道。對於BY2這個決定，大家表示支持嗎？

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