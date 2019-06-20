日本「藝人權力榜2019」排行　貴婦松子衛冕四連霸失敗？！

每年一度反映藝人人氣度的「日本藝人權力榜」於早前出爐，《日経エンタテインメント》對17600名受訪者進行調查，了解他們對來自演員、音樂、諧星等界別、約1300名藝人的認知度及關注度，列出當中最具人氣的藝人排行。

知名節目主持 松子自2016年起佔據第一寶座，達成三年霸。（Pinterest圖片）

女演員界別Top10



除了擁有不動人氣、於各大排行「老是常出現」的新垣結衣、綾瀨遙、石原聰美等女星外，打進前十的還有天海祐希及石田百合子等前輩，相對年輕的廣瀨鈴及有村架純亦有上榜。



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男演員界別Top10



今年男演員界別可算是「嵐」的天下，單是前6名就已被嵐5子佔了5位，只有影帝大泉洋夾在中間，或許與他們今年年初宣布休團有關。而香川照之、室剛、阿部寬等實力派演員亦有上榜。



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綜合排行Top 5



過去3年力壓「嵐」、新垣結衣、綾瀨遙等人達成3連霸的松子，終在今年敗陣下來。奪得本年首位的是諧星組合Sandwichman，是自2008年創榜以來首次有搞笑藝人奪得首位。



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人氣急升藝人



今年人氣上升速度最驚人的是音樂鬼才 米津玄師，於音樂界別，自去年為日劇《Unnatural》（法醫女王）創作並演唱主題曲《Lemon》爆紅，年尾更破格於紅白歌合戰出場。



另外，參演上季大熱日劇《3年A班》的今田美櫻及永野芽郁人氣亦爆升不少。