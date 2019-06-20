日本學校提出4條古怪校規　內褲顏色都有限制？

在網民們討論香港的校規有多嚴厲時，不如我們看看日本學校的校規吧！近日有日本清談節目聊到有關學校奇怪規矩的話題，其中4條奇怪校規震驚一眾網民。

（《我的傲嬌男友》劇照）

節目組就話題收集東京學校的校規提案，其中有提到：「只可以穿過頭毛衣，不可以穿扣紐毛衣」、「夏天穿外套，必須得到老師允許」等等要求。

在學校提案內，其中4條卻令網民感到非常震撼，其中一條更與內褲有關！究竟有哪4條校規能夠讓網民如此震驚呢？《開罐》帶大家一齊看看！

【1】自然捲的頭髮必須拉直

有日本學生表示，曾經因為天生的自然捲，而被要求拉直頭髮。

然而天生的自然捲，主要是受到基因的影響，而使頭髮呈卷狀。即使以直髮夾或負離子等外力強行拉直，在一定時間後，還是會回復原狀。

【2】不可以穿圍巾和保暖褲

有老師認為，在冬天穿圍巾和保暖褲，是潮流時尚的一種表現方式。為免影響校風，因此打算訂立規矩，禁止所有學生穿著圍巾和保暖褲。

然而，網民認為這個規矩實在太不人道。在冬季，東京的溫度甚至接近零下10度。要是還要求學生跟住這個規矩，學生們實在是太可憐了。

想不到哈利波特他們都是不遵守校規的壞分子。（《哈利波特》劇照）

【3】去洗手間要根據時間限制

如果要把廁所加上一個期限，學校方面就希望男的3分鐘，女的1分鐘，大便的話就快去快回。

校方就認為這個時間足夠學生去廁所，因此要是不在限制時間回來的話，就將會被記為缺席，並受到處分。各位，你認為呢？

【4】一定要穿白色內褲

沒有講解因由，學生們在上學時間一定要穿純白色的內褲。但老師終究不是全知全能，除非他有第三隻眼，才有機會能夠得知學生們的內褲顏色。（嗯？）

「上完游水堂後，體育科男老師同我講，叫我唔好再着藍色底褲返學。究竟佢點知道我着藍色？我真係超驚！」 中三女學生

但對於這個校規，有一名中三的女生，就有上述這個回應了。為了執行校規，進擊的男老師究竟做了些什麼呢？這個是一個 迷 。

所以說，去日本時見到的女學生，她們都是身穿白色內褲。要是發現是其他顏色，建議大家向學校投訴。（視覺中國）

網民知道了這些校規後，都十分震驚。有長輩級數的網民就留言，認為現在的年輕人「唔熬得」，但更多的網民卻認為，與其說這些是校規，不如說是束縛。

香港作為亞洲的福地，充滿母性的大都市，不知道日本的學生們有沒有移民來香港讀書的打算呢？

這4條奇怪校規，令網民表示很難接受。（節目截圖）

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