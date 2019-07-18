認識了10年的閨蜜喜歡上自己的男友 　「我在妳上廁所時親了他」

別以為閨蜜搶男友這些情節，只會在電視劇中出現！最近一名韓國網民向節目《戀愛的發現2》投稿，表示自己與男朋友的4年關係，被認識了10年的好友一手破壞。

與閨蜜、男朋友的三角關係（《A-TEEN》劇照）

靠閨蜜拉紅線

4年前，透過閨蜜和她男朋友的介紹，事主才能和現在的男朋友結緣。他們一拍即合，至今已經交往了4年了。但是這段期間，閏蜜的感情路並不順暢，不斷遇上「渣男」，在朋友圍內甚至有「垃圾收藏家」的別稱。事主非常心疼她，而且覺得因為她才能夠認識到現在的男朋友，所以當事主和男朋友去旅行、約會的時候，經常都會帶上閨蜜一起，希望能安慰一下閨蜜的心情。

事主向製作組提供「3人行」的證據（《戀愛的發現2》截圖）

「3人行」為事主帶來不安感

雖然「3人行」是事主自己提出的，但當3人行的時間越長，事主的不安感便越來越大。閨蜜和男朋友，不知道甚麼時候交換了電話，事主還發現他們有通電話、傳短訊。而且他們還經常在事主的SNS下留言聊天，完全無視事主的存在。不只如此，事主還發現每次他們3人一起去旅行後，男友和閨蜜的頭像都會像約定了一樣一起更換成差不多的照片。



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閨蜜自爆「和妳男朋友OO了」

雖然事主一直抱著懷疑和不安的感覺，但她仍然選擇相信閨蜜和男朋友，覺得應該是自己想太多。就在這個時候，閨蜜突然向事主自爆，「上周我們3個一起去喝酒，在妳上廁所的時候，我和oppa（男朋友）親了。」閨蜜還爆料，事主的男朋友曾經傳短訊問她「覺得我怎麼樣」等曖昧的問題。事主反問閨蜜到底跟她說這樣的意圖是甚麼，她竟然說：「我們3人行的時間越長，我的心就越向著oppa走......可能我太寂寞所以才這樣，對不起。但oppa也不知道會變成這樣的。他表面看起來對妳很好，很在乎妳，所以我才跟妳說這些。」

《今天的戀愛》劇照

男友解釋：「是她先搞事！」

為了了解清楚事情的來龍去脈，事主馬上約了男友出來見面。男友向事主表示，其實一直都是事主的閨蜜在搞事，「我對她一直都是鐵壁狀態」。對於一起更換頭像的事，男友指，都是閨蜜跟著他換的。事主查看他們更換頭像的日子，發現男友的話果然是真的，每次都是男友先換頭像，過幾天後閨蜜才跟著換的。事主再問男友為甚麼一早知道卻不說出來，男友則表示，因為知道她和事主是情同姊妹的關係，他亦以為自己可以解決問題，所以便沒有說出來。另外，男友亦給事主看他們的聊天室對話，發現男友曾經提出介紹男性朋友給閨蜜認識，但閨蜜卻拒絕了，表示比起相親更喜歡「hunting」。

《先熱情地打掃吧》劇照

男友竟向事主求婚

為了表達自己的誠意，男朋友竟然在這個時候拿出戒指，向事主求婚：「很久以前買下來的，本來想很帥氣地向妳求婚，但我覺得在此刻，只有這個方法才能令妳看出我的真心。我們結婚的話，所有問題都可以解決的。」至於事主的閨蜜方面，她知道了男朋友向事主求婚後，便斷絕了和事主的一切聯絡。但事主仍然非常猶豫，到底應不應該接受男友的求婚。節目主持人則認為，就算結了婚也不能解決問題，「結婚後，如果身邊有不錯的女生的話，這個男人一定會再犯同樣的錯，令事主再次陷入同樣的處境」，勸告事主再三考慮清楚。