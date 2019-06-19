韓國戲院舉辦「29禁電影展」　17套情慾、血腥恐怖片排隊等你睇

很多電影也會趁著暑假這個黃金檔期上映。而韓國的CGV戲院將會在今年7月推出「29禁電影節」，上映接近20套情慾、血腥、恐怖片，只限成年人入場觀看。

相信會有不少情侶進場支持是此活動。（《太陽的後裔 》劇照）

韓國CGV電影日前宣布，全國的CGV Arthouse院線，將會在今年7月11至24日，舉辦一場「Cinema Adult Vacation」的活動。是此活動是「成人專用」，期間將會有17套「只限成人觀賞」的電影上映。

CGV KOREA圖片

是次活動將分為3個主題：「恐怖」、「罪犯」以及「29禁」。其中不少人都期待的「29禁」電影，都是一些另類又破格的情慾電影，包括《感官世界》、《情慾九歌》以及《情人》。這些電影在初次上映的時候，裡面的性愛畫面都通通被刪掉。而在這次電影節裡面播放的版本，將會是「原汁原味」、無刪減的足本版本。

在「恐怖」方面，將有9套相關電影上映，包括第72屆坎城影展的開幕電影《喪屍未逝》、《仲夏魘》、《NIGHTMARE CINEMA》、《解碼遊戲》、《凶兆》、《驅魔人》、《魔鬼怪嬰》、《28日後》、以及《28周後》。除了一些比較新的電影外，亦有一些很舊但從未在韓國上映的電影。

+ 5 + 4 + 3

最後，在「罪犯」方面，有5套電影上映，包括《沉默的羔羊》、《希魔撞正殺人狂》、《WIJ》、《肉獄》、以及《惡夜追殺令》。

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】JW王灝兒首次擔任大專聯校歌唱比賽星級導師及決賽嘉賓，賽前教授學生擺脫「發台瘟」秘技。6.26晚旺角麥花臣，約定您！一同見證大專歌王誕生！

購票詳情： 門票價格 -$130/$150

＜購票請按＞