【二選一問題】小蠻腰VS大胸部　你會怎樣選擇呢？

要是有人問你比較喜歡小蠻腰還是大胸部，你會選擇哪一樣呢？最近有日本網站進行了調查，向日本男性詢問這一條世紀難題，而結果居然讓女生意想不到！

小嶋陽菜官方Instagram

雖然擁有驕人的胸部，對女生來說並不是一件輕鬆的事，僅是想像有著接近1公斤的重量在身前，就讓人感到同情。但因為日本流行著「巨乳是男性最愛」的講法，因此普遍日本女性都會認為，擁有一個大胸部，就會有更好的異性緣。

然而日本網站SIRABEE最近進行了一項調查，詢問不同年紀，一共817位男性對於「小蠻腰VS大胸部」的看法，想不到居然出現了這個結果！

雖然在日本流行著「男性最愛巨乳」的講法，但接受訪問的男性當中，居然有64.7%的男性認為小蠻腰比較重要。有網民對此就很殘酷地指出：「有小蠻腰可以同時擁有大胸部，但沒有腰線的大胸部，看起來就是胖！」

你比較喜歡小蠻腰還是大胸部呢？（SIRABEE）

這項調查更針對受訪者的年齡和收入，進行了一個詳細的分析。調查結果的曲線告訴了大家，原來人到壯年，會對胸部更鍾情。

然而到了40歲後，就會迎來一次轉變，較多人開始發現小蠻腰的好。難道是因為身陳代謝、容易發胖的關係，還是因為大胸部難敵地深吸力的影響問題，年長的人普遍都會比較喜歡小蠻腰嗎？

不同年齡的日本男性，對小蠻腰和大胸部的喜好分佈。（SIRABEE）

而在年收入方面，會發現年收超過1000萬日幣（約72萬港元）的男性，會更偏愛小蠻腰（腰臀曲線）的比例最高，人數接近七成。 但其實以上三方面的結果都顯示，無論在哪個年紀，比起大胸部更喜歡小蠻腰的人，一直都超過5成，數量超過半數！

不同年收入的日本男性，對小蠻腰和大胸部的喜好分佈。（SIRABEE）

很多網民都表示，這個調查結果打破了他們多年的迷思 —— 原來男生最喜歡的並不是大胸部啊！更有女網民表示，這個消息對很多女生來講，絕對是一個福音啊！為什麼？因為胸部是天生，但腰線可以靠後天努力。只要多做運動，就能夠擁有漂亮的腰線，整個身形看起來更會更有曲線！

大家看到這個調查結果後，又會怎樣選擇呢？看到這個消息的女生們，快點開始做運動，努力練腰線吧！

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