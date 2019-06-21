日本插畫家畫出美女與醜女的N個分別　令一眾網民笑中有淚

「你的樣子如何，你的日子也必如何」，仔細想想，其實也不無道理，特別是對女生來說。美女與醜女之間彷彿有條鴻溝，無論如何也無法拉近彼此差距。同一件事，美女做就會加分，有錦上添花之效；醜女做就會被嘲東施效顰，不如「慳番啖氣好過啦」。

留眉上瀏海的美女與醜女的分別。（Twitter@slumgai）

日本一位插畫家不時於Twitter分享自己作品，列出美女與醜女的各種分別，例如同一件衣服、髮型、妝容等等，都盡顯美女跟醜女差距，像表達對上天不公的控訴。



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不少網民表示超有同感，更有人不禁流下淚來。

（Twitter）

雖然十分爆笑，但想到自己也面對同樣處境時，心情就變得超複雜呢...（俊男美女除外）

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