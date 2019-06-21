日本中學生不知「orz」為何物　網民集體崩潰：是我們老了嗎？

在沒有表情符號之前，在收發信息時，顏文字因為其傳神的模樣，能夠輕易表達出情緒，而在日本甚至全球掀起熱潮。然而表情符號的誕生，因為顏色豐富、設計精美，在時間沖刷中慢慢取替了顏文字。 然而最近有網民發現，最近的高中生竟然看不懂「Orz」這個曾經風靡一時的符號，引起網民關注，並因而引起熱議。

「Orz」是曾經風靡一時的網路用語。（網民改圖）

最近有日本網民在Twitter發帖，指出最近在出貼文時，使用了「Orz」，卻有高中生向他詢問其意思，令他感到非常震撼。樓主表示，他接受不了居然會有人不知道這曾經風靡一時的符號。網民對此紛紛留言表示不能接受，更因此在Twitter上引起熱議。

許多網民得知後，都感歎自己不知不覺變老了，無法跟上演變快速的網路文化。你認識這5個以前在網路上常用的符號嗎？《開罐Opener》為大家總結了幾個以前常用的符號，讓大家看看自己是不是已經老了吧！

▼▼▼▼點擊看精彩網民留言▼▼▼▼

【1】m(__)m 跪地磕頭

大家猜得到這個符號的意思嗎？「m」是代表雙手，而 「(__)」就像是一個低著的頭，兩個部分加起來就是趴在地上磕頭的意思。很多人想要道歉和請求別人的時候，使用「m(__)m」來表現出誠懇的心，是以往常用的符號之一。

五體投地的形象化表現。（網上圖片）

【2】@@ 迷惘、驚訝

跟「 ._. 」一樣，如果顏文字當中，會用「.」來表示眼睛，那麼「@@」就是代表眼部充血、瞳孔擴張。這個符號本來主要是用來表現出「眼睛畫圈圈」的迷惘和不解。

然而有人過分解讀，理解成水汪汪的眼睛：「哥哥我可愛嗎？@@」，或者不知道是什麼意思而胡亂使用，變成「@@@@@@@@@@@@@@@」。嗯，看來表情符號的意思真的是見仁見智了。

張開了眼睛，眼睛就會變大 —— 就是 @@ 的來源.......（網路圖片）

【3】Orz 失意體前屈

這個「失意體前屈」，絕對可以入選中港台使用率最高的符號之一。Orz的整體形狀，就像一個跪倒在地上，主要是表現「連個天都唔鐘意我」的意思。

這個看似悲劇女主角的標準姿勢，卻有人「Orz」和「m(__)m」的意思混淆，將「Orz」當成了感謝的意思。這個風靡一時，一度大熱的符號，現在的中學生卻已經不再使用了。看來，是大家老了嗎？

這個生無可戀，悲劇女主角的標準姿勢，可以用三個英文字母來表達 —— Orz。（動漫截圖）

【4】^_^ 微笑

這個顏文字雖然簡單，但流行程度卻不簡單，因為從這個符號演變出去的表情，可以有千千萬萬個變化！「^_^」就是一個平淡的微笑，讓人閱讀你的文字時感到更溫和。但如果想要增加篇幅的話，可以嘗試將嘴巴拉寬，變成「^____________________^」，這樣就可以確保全世界都能看到你的微笑。

一個符號就能夠表達你的愉悅與快樂。（《Keroro軍曹》截圖）

【5】T_T 哭泣

這個越來越少見的哭泣符號，在韓國女團Twice唱出大熱金曲《TT》之後，又再次成功熱爆全球。「T_T」的T，就像瞇起眼睛流眼淚的樣子，用來表現出悲傷的感覺。要是男朋友不理你，用「T_T」；要是情人節沒有買禮物，用「T_T」，「T_T」絕對是一個萬能顏文字，沒有之一。

要是聯想不到的話，這個表情就是T_T的最佳示範了。（網路圖片）

大家還記得這些曾經MSN年代每天使用的符號嗎？看完的大家將上面沒有提及，又是你常用的顏文字，告訴那些連Orz都不知道的人吧！

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