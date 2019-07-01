RM、李大輝　網民票選8個外語能力超強的韓國偶像

外語能力也屬於一個人的資歷，不論你是從事哪一種行業，懂得越多外語，對你的幫助也越大。最近韓國網民投票，選出8名外語能力超強的韓星，有他們在，可能連翻譯員也不需要請！

SHINee Key（fb@shinee）

【第8名】KEY

SHINee的「萬能鑰匙」Key，得票率2.26%。他說得一口流利的英文及日文，很多人也以為他曾經到外國留學，但其實他只去過北京修讀漢語！他可說是SHINee之中的「英語擔當」，每次要說英文的時候，也是由他來對答。而他的日文實力也非常強，曾經參演《我們結婚了》世界版，與日本模特兒Arisa與日、韓、英文溝通。

【7】車銀優

有「臉孔天才」之稱的ASTRO成員車銀優，得票率2.98%。他於讀書時期已經是一名「學霸」，曾經考獲全校的前三名，亦是學生會會長。他的英語實力非常強，曾經參與旅遊節目《Cross the line》，前往法國、德國旅遊，期間能與店員等人以流利的英文對答，令在旁的女演員李詩英也看得一臉「花痴」。去年他來港參與頒獎禮期間，更接受DODO姐的電台專訪，亦多次以英文與DODO姐交流。

+ 2

【第6名】SUHO

EXO的隊長SUHO，得票率6.62%。他曾經被誤會為精通四國語言的語言天才，不過他曾經於節目《大腦性感的時代－問題的男人》中表示，其實自己只是需要到不同的國家活動，學了當地的簡單句子，並不是大家想像中的語言天才。不過他亦表示，自己的確是隊內的外語代表，中文和英文的對應都是他來負責。

+ 2

【第5名】在玹

NCT的成員在玹，得票華6.65%。雖然是韓國人，但因為曾經於美國生活4年，所以能說一口流利的英文。再加上帥氣的外表，實在令人無法不喜歡他呢！

【第4名】RM

BTS的隊長RM，得票率8.61%。紅遍世界的BTS，近年開始攻陷歐美地區。作為隊內英文最好的RM，就是負責擔任團隊於歐美地區活動時的發言人。雖然他沒有去過海外留學，但自小上過很多英語學院，加上喜歡看美劇，所以便練成了一口流利的英語。他亦曾經代表BTS於聯合國大會上發表一段長達6分半鍾、全英文的演講。

+ 3 + 2

【第3名】Hani

EXID的成員Hani，得票率9.34％。跟RM、車銀優一樣，Hani也是行內知名的學霸。她曾經自爆自己的IQ高達145，而在TOEIC英文試更拿到900分（滿分990分）。

【第2名】李大輝

AB6IX成員、WANNA ONE出身的李大輝，得票率為25.01%。雖然只得17歲，但他以前曾經於日本生活2年、美國生活6年，所以能說得一口流利的日文和英文。在WANNA ONE活動期間，他擔任隊內的外語擔當，曾經於「KCON IN LA」以英文主持節目。此外，他亦曾經擔任節目《家訪教師》，擔任英語補習老師。

+ 2

【第1名】Jackson

Got7的港人成員Jackson王嘉爾，得票率34.75%。作為其中一名到韓國發展的港人，Jackson可說是發展最順利的一位。除了在韓國之外，於中國亦有超高人氣。在韓國出道之前，Jackson是香港劍擊隊的代表之一，於香港就讀美國國際學校，說得一口流利的英文。除此之外，他還會普通話和韓文，所以在韓國人的眼中，他是精通「4種語言」的天才呢！