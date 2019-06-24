芫荽粉扮抹茶呃人中伏？　盤點6款必食「荽」中極品

鑒於最近實在有太多「荽物」橫行，除了日本的芫荽味豉油外，台灣更推出了一款被稱為「台式抹茶粉」的芫荽粉末！《開罐Opener》決定挺身而出，為大家搜羅了6種「荽」中極品，讓各位仔細看看！

大片農地自家種植高質芫荽，荽友們是否很想撲下去大口大口咬下去呢？（Facebook@北斗香菜生產合作社 ）

台灣最近出現了一款被稱為「台式抹茶粉」的芫荽粉末，味道清新又百搭，放在雪糕和白粥上都一樣適宜，讓「芫荽協會」的荽友們欲罷不能，然而對於聞「荽」色變的大家，驚嚇指數簡直爆錶！

盤點6款高質芫荽副產品

台式抹茶香菜粉（北斗香菜生產合作社）

台灣最新推出的芫荽產品，一推出就引起荽友轟動！小型瓶裝設計，讓一眾荽友可以隨身攜帶，讓你的早午晚三餐都可以充滿荽香。如果忽略了細字「香菜粉」，只看見瓶身大字「台式抹茶」的話，嗯……聞「荽」色變的各位，千萬要小心誤食啊！

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香菜拌麵（北斗香菜生產合作社）

大家可能已經嘗試過不同款式的台灣拌麵，但有嘗過以芫荽為主角的拌麵嗎？廠商在裝作拌麵時，揉入了新鮮芫荽，令大家在食用時能夠「啖啖荽香」！要是大家嫌芫荽味不夠濃的話，還可以加上另附的芫荽碎，讓荽味急上升！

芫荽味薯片（Calbee）

荽友們很可能已經入手的芫荽味薯片。這一款薯片即使已經推出了好一段時間，卻仍然受到荽友們的熱議。因為其輕口味，雖然荽友會覺得「未夠喉」，但即使非常討厭芫荽的人都能夠一嘗的淡淡荽香，被一眾荽友封為「導人食荽」的良物。

雖然荽友覺得「未夠喉」，但荽友們卻一致贊同這款薯片，絕對是「導人食荽」的最佳選擇。（Calbee官方網站）

芫荽味百力滋（固力果）

在芫荽副產品中能夠嘗到天然芫荽香氣，實屬難得。何況這款芫荽味百力滋以新鮮芫荽製成，濃郁程度令百力滋呈現青綠色，再加上點點食鹽，令整體吸引力大增！

雖然包裝嚇怕了很多「走荽之人」，但經過荽友分析，這款百力滋絕對值得大家一試！

濃郁的天然芫荽香氣，加上點點食鹽，絕對是開始了第一口就再也停止不了的程度！（日本Lawson網站）

芫荽味豉油（Yummy the Phakchi）

日本乘著芫荽風潮，推出了多款芫荽名物，而這一款就是日本市面上，最新推出的芫荽味豉油。這款豉油能夠在網路購買，荽友們更可以大手購入24支！然而運送範圍只限日本國內，遠在香港的大家就只能等待代購幫忙購買了。

青檸芫荽醬（S&B）

這款芫荽醬因為混合了青檸和食鹽，食用的層次變得豐富，即使已經推出兩年多，還是人氣熱賣的Hot Item！荽友建議的食用方法分別有：塗在麵包、飯糰、蛋糕上，勇士們願意一試嗎？

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