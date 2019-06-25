【童年回憶】90後一定聽過！　盤點15個必玩單機遊戲

近日在Facebook上，有網民提出「一人一隻證明自己夠老餅的遊戲」，讓大家想起兒時在電腦玩過的一些遊戲。網民們紛紛回應貼文，並將一個又一個經典遊戲羅列出來。

大家還記得這個「不看攻略，不能通關」的解謎遊戲嗎？（《夢遊先生》海報）

大家還記得自己小時候玩過的遊戲嗎？在Facebook專頁《PLAY HARD 玩硬》中，有網民開貼文，並提及了不少屬於我們同年的單機遊戲。在這些遊戲當中，我們甚至付出了無盡的汗水，去解鎖出一個又一個成就。

《開罐Opener》在網民們留言當中，挑選了當中15個難忘的單機遊戲。大家快點看看當中有沒有你心中的那一款遊戲吧！

▼▼▼▼點擊看更多經典遊戲▼▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

看到這裏的大家，你認識上面提及的遊戲嗎？這些看起簡陋的網頁和遊戲，想不到已經有大概十年的歷史，十分唏噓。

（《瘋狂水族箱》截圖）

然而我們卻不能否認，這麼多年後，即使生活當中有了更多娛樂，有些時候還是很想重溫一下這些遊戲！年輕人眼中的「老餅」們，不如讓《開罐Opener》帶大家再次重溫一下那些年，我們一起玩過的遊戲吧！如果還有其他以上未有提及的小遊戲，不如大家將鏈接放出來，讓大家都能夠重溫一下吧！

▼▼▼▼點擊玩網頁版經典遊戲▼▼▼▼

瘋狂水族箱

日式燒肉亭

小朋友下樓梯

夢遊先生

無個性戰隊

▲▲▲▲點擊玩網頁版經典遊戲▲▲▲▲

（《食鬼》截圖）

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