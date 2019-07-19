綠茶婊多次進攻失敗　網民分享爆笑男友對話截圖：直男刀槍不入

男友懂得分辨綠茶婊嗎？這原來不重要。因為只要男生是直男便刀槍不入，有網民分享直男男友遇上綠茶婊的爆笑對話，且看他如何一招擊退對方。

綠茶婊就如便利店，總有一個在左近。到底男生懂得分辨綠茶婊嗎？一直都是網民的討論重點，對於女朋友來說，綠茶婊更是心腹大患。不過近日有女網友發現，男友跟其他女生的對話，不費一兵一卒就完美擊退綠茶婊。在網上發文分享之後，更引來其他網民分享對話截圖。男生面對進擊的綠茶婊，平均二十句來回就可以將她撃敗，一起來看看他們是如何做的吧。

綠茶婊無處不在，大家要小心。（網上圖片）

【1】護短型

綠茶婊總會在不知不覺間，出言攻擊女朋友，這個時候男生有沒有看出對方是綠茶婊已經不重要了。因為一個護短的男生，會拒絕任何人對女友的壞，一起來看看「護短型」的男生會怎做的吧。

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【2】愛妻號

愛妻號的男生不管說甚麼話，都總會提及老婆，接下來這位男生，三句下來有兩句都在提老婆，時刻都是她放在心上的人，又怎會輕易上綠茶婊的當呢？

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【3】謎語型

所為殺人不見血，跟這一類型的男生說話，少一點腦力都不行。對於充滿機心的綠茶婊來說，二人的較勁可以非常精彩的呢。不過對於轉數不夠快的綠茶婊來說，她可能會以為你是一個怪人，牛頭不對馬嘴，卻不知道你在偷笑呢。

【4】直男型

這裡的直男沒有貶義，而是對於綠茶婊的旁敲側擊全然不理會，也就是說，女生對他的種種明示暗示統統無效，根本就是刀槍不入。如果你有這麼一位男朋友的話，首先「你很厲害」（你懂的），另一方面也要小心，因為男朋友愈是刀槍不入，就愈激起對方「攻堅」的欲望。

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【5】BONUS

有網民貼出了相信是電視劇《洛神》的截圖，看看古人是如何對付綠茶婊的？（誤）

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A0小編認為，愛情世界真的好複雜啊…