東京三大300円店掃手信　盤點逾50件女生必買性價比手信

日本300円店最受女性喜愛的，每間都有自己獨具的風格，設計和質料都令人滿意。300円，即約港幣21.9元，就能將各種優質的生活小物、飾物、廚具、雜貨等帶回家，作為伴手禮送給人，又不傷荷包！小編嚴選3COINS、CouCou和三日月百子（momoko300）三大300円店，超過50件必買手信推介！

【1】精細手工飾品：3COINS

3COINS就是三個銅板的意思，全店大部分商品均一價300元，亦有少部分商品非300元。在日本可以說是的最有名氣的300元商店。新推出手工串珠及刺繡風格的印度飾品，超級精緻。耳環、手鈪等飾物，質素也很高！

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3COINS LUMINE EST新宿 地址：東京都新宿區新宿3-38-1 Luminest 3F 營業時間：11：00-22：00（周一至周五）10：30-21：30（周六，周日和假日）

【2】時尚生活雜貨：CouCou

非常受到女性顧客喜愛CouCou，設計極具時尚感的單品及配件，不論是居家用品、外出穿帶，或是在學校或職場上，都可以荷包無負擔地個人風格。

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CouCou自由之丘商店 地址：東京都目黑區自由之丘2-11-16新朋友觀點大樓1F 營業時間：11：00-20：30

【3】少女可愛風格：三日月百子

三日月百子（momoko300）充滿各種可愛商品，更有不同可愛卡通人物的周邊商品發售。大量家居用品和飾物，都是色彩繽紛，或可愛動物、卡通等造型設計。不同種類款式的收納袋，女士們又面臨選擇困難的情況了。

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