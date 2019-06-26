蠱惑IG功能隨時透露去向　5大陷阱暴露行蹤！

香港警察在最近受到全球關注，連警察官方Instagram的粉絲數量也上升了不少。而最近有眼利的網民發現，有人疑似使用了警察的官方帳號，讚好了一張三點式泳衣相片！ 難道警方的小編不知道Instagram裏充滿陷阱，一不小心就會隨時中伏嗎？

疑似是警察的官方帳號，讚好了這位身材姣好的美女相片（網民截圖）

近日，有網民發現疑似警察的官方Instagram帳號「hongkongpoliceforce」，讚好了一張超性感的三點式泳衣相片！有網民發現後立即截圖，並將相片發佈在facebook群組上。令網民感到非常訝異！

除了有網民感到「英雄所見略同」之外，網民更瘋狂恥笑警察Instagram的小編，認為「阿SIR睇無所謂，唔好讚啊，讚都算，你轉翻個帳啦。」

這位網民一言驚醒夢中人，因為不謹慎使用Instagram，不僅僅會暴露行蹤，更會偷偷將你的秘密洩露出去！

究竟要怎樣才能夠避開Instagram的中伏陷阱呢？（網路圖片）

究竟使用Instagram時，有什麼秘訣可以保護自己的私隱呢？《開罐Opener》為大家精選了5大陷阱，看看自己有沒有中伏！

【1】朋友動態可以看見你的讚好

Instagram中有一個被大家忽略的功能，就是在「動態」頁面中，有一個名為「追蹤中」的選項，能夠清晰查看自己追蹤的好友們，在對哪些照片按讚。因此，要是有好友打開了這個頁面，就會對你的喜好和行蹤一清二楚！

解決辦法：

見到好東西時，大家不妨使用相片右方的標籤功能，將相片收藏起來。之後只需要到「我的收藏」頁面，就可以隨時重溫自己感興趣的貼文了！

朋友只需要查看「追蹤中」，你的所有行動都會一目了然。（手機截圖）

【2】私人對話截圖會被通知

雖然這個功能已經推出市面，但仍然有很多用家對於Instagram的截圖通知機制仍然有誤解。即使你用手機截取別人發佈出去的限時動態，當事人也不會收到任何通知。

但如果別人將限時動態以Direct Message（私人通訊）傳送給你，而你偷偷地截圖的話，對象就會立刻收到截圖通知！

解決方法：

根據Snapchat達人的講法，用另外一部手機，將對話拍下來，也不失為一個好方法吧？

【3】最後上線時間暴露行蹤

為了增加通訊功能，Instagram在上年開始在通訊頁面中，將會顯示出用戶的上線時間。要是朋友傳信息後，看到你仍然在線卻未有回覆，那就要小心友情不保了！

解決方法：

要關閉這個功能，只需要在「帳戶私隱設定」中，將活動狀態設定為關閉，別人就再看不到你的登入信息了。

【4】鬼祟IG隨時切換帳號

按照官方網站說明，Instagram手機應用程式容許用戶同時間登入5個帳號，並能夠隨時在5個帳號間撤換。但要注意，因為手機會推送所有帳號的動態，要是你按進去的動態是屬於另外一個帳號，你就會被瞬間撤換到該帳號。

解決方法：

Instagram明顯了解用戶們的習慣，會因應不同需要，使用不同的Instagram。為免用錯帳號進行互動，大家在讚好和回應之前，最好先檢查自己的登入帳號。

要是同時登入幾個帳號，就要小心出現意外！（手機截圖）

【5】關閉連結社交媒體

為了更準確地為你匹配好友，Instagram會建議你將外部社交媒體（如Facebook、Twitter等等）的資料連結到Instagram帳號。

但要是你一不小心，將你平常「另有用途」的秘密Instagram帳號連到結到常用的社交媒體，那你的秘密帳號就會公諸於世了！

解決方法：

除了要提醒更小心之外，已經多次中伏的記者已經無話可說了……要緊記千萬不要多手按錯「尋找更多朋友」之類的提醒告示，就能將犯錯的機會減至最低。