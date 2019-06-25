【食辣】食一啖就標汗！網民熱數5件唔食得辣才懂的共鳴事

身邊總有一個唔食得辣的朋友！一個吃不了辣的網友在討論區訴苦，指自己在米線店點上清湯竟被說「渣」，引來大量網民留言，盡訴不能吃辣的苦。《開罐Opener》整理出5大不能吃辣才會明白的共鳴事，快看自己遇過幾多！

（《第三種魅力》劇照）

【1】泰國菜、韓國菜全部咪預我

一大群朋友去吃飯，經常都會有一個嗜辣的朋友提出去吃水煮魚、麻辣火鍋！這個時候不能吃辣的朋友就只能弱弱提出抗議。大家當然也不會勉強他，退而求其次進軍泰國菜、韓國菜。可是不能吃辣的朋友選擇真的超少啊！幾乎在餐桌上哭出來！

尤其打邊爐，如果是麻辣湯底，一定要過過水再吃。（《破風》劇照）

【2】用清水幫食物沖涼

真的不幸點上了辣的食物，為了可以填飽肚子都要勉強吃下去，這個時候就要出動神奇法寶：一杯清水。將帶有辣味的食物，放進清水裡「沖洗」，雖然能夠洗走辣味，但同時其他味道都統統沖走了呢。

會全身都是汗，超辛苦的。（《偉大的隱藏者》劇照）

【3】強勁後勁、鼻水、汗水

別人常說吃辣這回事，只要多吃就可以練出來。但不能吃辣的朋友就是一口都不想吃！要問不想吃的理由，不外乎「辛苦」二字。只要一吃辣就會嘴巴麻痹、鼻水狂流、不停標汗，到底為甚麼要令自己吃得這麼辛苦！

那個罵我「辣殺」的朋友，正是這一個囂張的表情......（《鬼怪》劇照）

【4】常聽「辣殺」、「渣㗎」

其實不能吃辣的朋友，完全不能理解為何要以吃辣來評定一個人厲害與否，為何不能吃辣就等於「辣殺」（潮語，意思為「垃圾」）？那麼我能吃芫荽而你不吃，又是否代表你是「辣殺」？不能吃辣的孩子在這裡請求大家，不要再因為吃辣的問題罵你身邊的朋友了，他們也不想啊！

看到他們吃辣真的覺得好神奇。（《紅衣小女孩》劇照）

【5】覺得吃辣是自虐行為

對於「吃辣不能」的人，同樣無法理解喜歡吃辣的人。剛剛都已經說過，吃辣時會出現大量難受的生理反應，舌頭也會疼痛不堪，為何大家都要這樣折磨自己？亦有網民提出，辣味總是會蓋過食物原本的味道，所以令美食降級了。

其實每個人的口味都不一樣，大家就別再指責不能吃辣的人啦！

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