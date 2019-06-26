【逃犯條例】齊心上街守護香港　80後長文感謝年輕人

有網民在Facebook專頁CUHK Secrets 中發出長文，回應因逃犯條例而引起的社會活動，對走出來表達己見的年輕人表達謝意，並提醒與他有相同背景的80後，能夠勿忘初心，一齊守護香港。

（余俊亮攝）

雖然6.16大遊行已經過去，但逃犯條例仍然是社會中重要的議題。隨著各地民眾的聲援、部份知名人士的發聲，有一名80後的中文大學舊生發文，針對社會最近因逃犯條例而引起的紛爭抒發己見。

文中提及，快要30歲的他，自從2003年開始陸陸續續參與社會運動，經歷了「反23條通過」、「反高鐵」、「反國教」、「雨傘運動」、還有最近「反逃犯條例」等運動後，能夠感受到香港的言論自由，正在不斷收窄。

當日有很多香港人上街遊行。（資料圖片）

在投身社會運動中，身邊家人和長輩的反對聲音未曾停止，肩上沉重的壓力，讓他開始感到心灰意冷。即使外界再多批評，再想放棄，但看著不斷變化的香港，樓主的心中反而多了一份責任，「因為我哋都愛香港，愛我哋依個家」。

外媒一致稱讚香港遊行非常守規矩。（資料圖片）

樓主在結尾強調，感謝一群「新一代年輕人」。他認為，正因為新一代年輕人在抗爭的同時，仍然能夠保持和平、理性，還有對守護香港的執念，才能夠令像他一樣心灰意冷的80後，能夠憶起當年初心，「願意繼續同大家一齊守護香港」。

看到這位80後舊生的貼文，網民們都深有感觸。

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