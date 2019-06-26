日本網民推介杯麵食譜 　必試5種極邪惡新奇配料

杯麵的味道雖然愈來愈多，但仍未能滿足一班日本網民，在Twitter上流傳多個杯麵食譜，小編選了5種配料重點推介！

【1】牛奶：麵湯超濃郁

網民推介用牛奶代替熱水泡杯麵，會令麵湯更濃郁。更有網民指，如加在海鮮味杯麵中，味道很像海鮮雜燴。網民們推介，牛奶配合海鮮味或是咖哩味的杯麵最美味。亦有網民推介一個比較方便的方法，泡好杯麵後，加入咖啡用的淡奶，就會瞬間變成濃郁的湯底。

【2】番茄：即變意大利風

在Twitter上有網民建議，在海鮮杯麵上加車厘茄，就像去了陽光充足的地方享受午餐。簡易的做法是杯麵泡好後，在上面加上一點番茄醬。更有網民指海鮮麵，加入番茄味道後，立即變成意大利風，味道亦瞬間提升。

【3】雞蛋：杯麵壽喜燒

雞蛋食法多變，加入杯麵的方式，也不只一個。最簡易的方式就是泡麵的時，加入一隻雞蛋，或者是泡好麵後，加入生雞蛋。另一個進階的講究食法是，打一隻雞蛋，放一點醬油在內，就像吃壽喜燒一樣，把麵沾上蛋漿吃，一定會很美味的！

【4】芝士：極邪惡撈麵

極邪惡食材芝士，當然成為推介配料之一。把切片芝士一層一層放入杯麵中，半溶的芝士配上麵條，立即變成芝士撈麵。根據日本網民經驗，咖哩味或辣椒番茄味杯麵，最能發芝士的魔力！

【5】蛋黃醬：日本網民最愛

熟悉日本飲食文化的人會知道，日本人喜愛在不同菜式或食物中加入蛋黃醬。說到杯麵配料，當也要有蛋黃醬，更有網民指「蛋黃醬是標準的配料！」做法亦很簡單，只需將喜愛的蛋黃醬，加入泡好的杯麵中，就會吃到牛奶般的味道。這個食法網民最推薦的是配合海鮮味、咖哩味或辣椒番茄味的杯麵。