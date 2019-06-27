【珍珠奶茶熱潮】日本人太愛珍奶　還造出5款珍珠料理！

有留意日本熱話的大家，知道珍珠奶茶快要被日本玩壞了嗎？近日，日本網民將珍珠融入到各款飲料和食物，重點是 —— 看起來好像蠻好吃！抱著獵奇心態，《開罐Opener》精選了5款最近在日本掀起網民熱議的「珍珠料理」！

日本人好像是想用珍珠奶茶侵佔世界......除非不是。

創意改造珍珠奶茶 多款獵奇料理獲得好評

世界上，其中一樣不可質疑的就是日本人的創意。當台灣的珍珠奶茶遇上日本人，想不到產生的化學作用居然非常正面，盡獲好評！

為了讓大家可以感受一下日本人的創意，《開罐Opener》為大家精選5款珍珠料理，大家做好心理準備了嗎？

【1】珍珠奶茶飯

如果說白米飯的糖分超標，那麼他一定是沒有吃過珍珠奶茶飯了。在白米飯的基礎上，只需要加上簡單的原材料，就能夠完成這道普通人難以抗拒的珍珠奶茶飯。

不僅擁有慢慢奶茶香和黑糖珍珠味，高達30顆放糖的含糖量，絕對令你瞬間糖尿病！但網民卻覺得，要死在這道料理上，也是心甘情願，因為聽起來兒戲，但它的味道卻一點都不簡單。

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+ 4 + 3 + 2

【2】珍珠沾麵

如果還想保留珍珠奶茶液態的口感，這個沾麵確實是個不錯的選擇。日本一間拉麵店，在6月推出了珍珠沾麵，轟炸了網民的腦海。在湯底裏面有著充足的珍珠，吃完麵後，將湯底與杏仁牛奶混合，就能夠用飲管，將湯底和珍珠一次過吞進肚子裏。一次過有N種口感，絕對值得嘗試。

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【3】珍珠流水麵

日本傳統的流水麵與台灣珍珠的Crossover，絕對是值得期待的配合。在夾起流動的麵條時，間中會有黑色珍珠卡在筷子上，這種新奇的體驗，只需要購入一部i「簡易收納流水麵機」，就可以全盤享受到。

【日本瘋傳】日本網民放珍珠入流水麵機？ 網民驚呼：好像青蛙卵！

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【4】各款自家製珍珠特飲

想要為自己裝作一杯獨特的飲料，製作珍珠特飲是個不錯的開始。要是你想要健康一點，可以在維他命水中加入珍珠；要是你想要養生一點，就在蘭香子檸檬水上加入珍珠。要知道，珍珠是百搭的食材，加在任何地方，都能夠令食物升華。

【日本瘋傳】盤點N個方法 自製屬於自己的珍珠特飲

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【5】珍珠啤酒

要是對珍珠奶茶這種小孩子飲料毫無興趣，但內心在聽到珍珠的時候，還是忍不住抖動，那麼不如狂野一點，在Happy Friday時，將珍珠加入啤酒吧！在公司聚會上，要是你在上司的酒杯中加入珍珠，他一定會對你另眼相看，立刻有一個「不一樣的待遇」！

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以上5款珍珠料理，只是最近日本瘋傳得比較厲害，而被挑選出來而已，絕對不代表日本人不夠創意，更不代表珍珠的潛力有限。

珍珠作為優秀的食材，過往也被利用來製成各款大熱食物。大家還記得這些食物嗎？大家來看看吧！

▼▼▼▼也不算太黑暗的10個珍珠料理▼▼▼▼