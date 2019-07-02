【ARuFa】挑戰店員搭話前買衣服穿　結果證明服務速度超快

大家到日本旅遊時，都應該感受到日本一流的服務態度。不論購物或用膳，店員除了恭謹有禮外，服務速度及效率也十分高水準。 不過，並不是所有人能接受這一套，例如想自己靜靜選購衣服時，最害怕的就是被店員纏上...

店員：這件也很適合你喔。（omocoro圖片）

買衣服挑戰



日本惡搞界KOL ARuFa最近又再腦洞大開，想挑戰在服裝店店員搭話前買到自己心儀的衣服。聯同3位一樣害怕買衣服時被搭話的朋友進行挑戰，到底誰能擺脫店員的魔掌呢？

4位挑戰者表示平日會害怕店員搭話。（omocoro圖片）

規則說明



【1】要儘快在店員搭話前買衣服

【2】一旦被店員搭話就會強制結束，買下當時手上的衣服

【3】只能穿買回來的衣服，配搭得最好的人就獲勝

到底誰是最大嬴家呢？（omocoro圖片）

戰況慘烈



挑戰開始後，4人輪流進入店內買衣服，發現日本的店員服務態度果然超專業，挑戰者一進入店內就猶如在戰上場待宰的小羔羊，甚至有人連一件衣服都沒能買到，被逼全裸收場...



點擊圖片觀看4人與店員激戰

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最後結果顯而易見，由奇蹟地變成潮童的恐山勝出。事實證明日本的服務態度、速度真的不容忽視啊...