港男遊日被鷹叼走心愛人偶　日本節目暖心來港送驚喜

相信不少人曾試過旅行時遺失物品，錢包、手機、護照等包羅萬有。證件不見了，大不了花錢再補領過，但有些東西卻無法被輕易取代。

夕陽輝映著小櫻的遺物 。（（Twitter@izumichobits））

被鷹叼走的「家人」



上月10日，一位香港男生攜同相處超過20年的百變小櫻人偶到江之島旅遊，途中不慎被老鷹叼走，只剩下襪及鞋，令他傷痛欲絕。



即使其後報警亦無法尋回，最後其友人於Twitter發文，希望能借網上力量找回人偶，可惜至今仍未有任何發現。

事主朋友希望能利用網上力量找回人偶。（Twitter@izumichobits）

知名節目專程來港送驚喜？！



雖然尋人偶未果，但該文成功引起日本電視台節目《月曜夜未央》注意，並千方百計為他「找回」人偶，最後還特地遠赴香港，將小櫻親手送到事主手中。



點擊圖片或影片觀看「尋偶」全過程

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雖然那不是原來的人偶，但對事主來說，也算是滿載另類回憶的寶物吧！希望他下次遊日時小心點，不要再被叼走啊！



不過，《月曜夜未央》節目組也太有心了吧，而且還即日就回去日本...