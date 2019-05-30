激靚台妹獲封「鼎泰豐之花」　連美國籃球員都越洋求合照

有人說人類是需要動力的生物，比如為了啦啦隊女神而到棒球場看球，還是想見美女醫生而到醫院掛號，又或者是想認識正妹老師而報名補習班，各式各樣的動力來源讓人們開始有了目標，進而去追求它！而最近網路上有一位火紅的鼎泰豐正妹店員，甚至有人特地在她上班時跑到店裡用餐只為見她一面，到底是有什麼樣的魔力讓人們趨之若鶩呢？

獲封「鼎泰豐之花」的台灣女生孫利旻。（innnnnnnnnnnstagram@theinstapic）

孫利旻（Li Min），年輕的水瓶座女孩，有著清新可愛的臉龐，搭配濃眉大眼，外加纖細美腿，是個標準正妹。在鼎泰豐上班的她，態度親切，總是擺出迷人的招牌笑容來對待每一位顧客，完全擄獲了客人的心，讓大家品嚐起小籠包來都有種戀愛的滋味，也難怪鼎泰豐小籠包舉世聞名～（咦

「鼎泰豐之花」孫利旻總是擺出迷人的招牌笑容來對待每一位顧客。（IG）

而在名店上班，自然少不了名人上門，竟然可以遇到Quincy Davis，還跟他合照，真是羨慕！話說站在籃球員旁邊顯得真是嬌小！另外雷神更是遠從遙遠的阿斯嘉飛來地球找她，讓利旻整個人可說是心花怒放～對了，在終局之戰裡雷神他啊（逼－－－－）

孫利旻與球星Quincy Davis合照。（IG）

工作之餘，利旻也不時會到各地旅行體驗生活，不管是什麼風景，配上各種風格的穿搭，感覺都十分的合適，穿起和服來完全就像是個日本妹子！此外更是常常享用各式各樣的美食，看她IG上面PO的滿滿食物照片，讓人看的都飽啦！只能說不愧是在知名餐廳工作的！

即睇「鼎泰豐之花」孫利旻美照▼

+ 7 + 6 + 5

最後送給大家一張她頭髮最長時候的照片，竟然是及腰的黑長直！只可惜現在看不到了，此景可待成追憶啊～

孫利旻頭髮最長時候是及腰的黑長直。（IG）

延伸閱讀：

搭Uber爽遇「賓士+超帥司機」讓她發文狂炫耀 竟釣出本尊現身留言

【Oops有正妹】母親節感恩片一瞥動心 鄉民狂問：甜笑女警哪家的？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】