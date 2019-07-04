請朋友幫買演唱會門票　朋友要收2千元辛苦費　網民：根本是黃牛

要去看偶像的演唱會，首先要先成功購票。相信不少迷妹都試過不同的方法搶門票。最近，一名韓國網民於網上撰文，表示早前拜託了朋友幫忙搶票，成功後卻被朋友要求支付約2000港元的「辛苦費」。

相信不少迷妹都試過叫朋友幫手搶票（《她的私生活》劇照）

想去看偶像的演唱會並不是件容易的事。如果偶像的人氣非常高，要成功搶票可說是比登天更難。為提高成功搶票的機會，不少迷妹也會三五成群一起到網吧搶票，亦會四處拜託朋友幫忙。Facebook專頁「idolinews」近日貼出一名迷妹的貼文，指自己拜託朋友幫忙搶票後，被朋友要求支付30萬won（約2000港元）「辛苦費」。

「idolinews」貼出一名迷妹的貼文

迷妹貼文如下：



「雖然不能說歌手是誰，早前我拜託了朋友幫忙搶一個我很想去看的演唱會門票，而實際他真的搶了一個不錯的位置。然後朋友問我要給他多少錢答謝他，我真的嚇倒了。起初本來想說請他吃一頓飯，不過既然他開口提出，我心裡面是想『5萬won』（約港元330），不過還是問了他想要多少。

這個畫面相信對迷妹來說很熟悉吧（《她的私生活》劇照）

問了他之後，他竟然叫價30萬......我真的很無語。然後他還說：『給你我的戶口號碼，記得在1個星期內入數給我。』到底這是甚麼情況？我真的傻眼了。他之前還說過會便宜給我，我真的非常無語......」

《她的私生活》劇照

貼文登出後，引來很多迷妹留言討論。不少網民批評事主的朋友，「這些根本不是朋友，只算是黃牛黨」、「迷妹朋友之間還會說錢嗎」等負面的留言。