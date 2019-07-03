牧場物語重製《礦石鎮的夥伴們》　細數5個牧場生活共同回憶！

經典遊戲《牧場物語》將今年秋天回歸，推出《礦石鎮的夥伴們》的重製版，名為《重聚礦石鎮》！ 大家還記得當年玩牧場物語時的種種回憶嗎？ 《開罐Opener》為大家精選了5個共同回憶，有在牧場「生活」過的人，一定有共鳴！

《牧場物語 重聚礦石鎮》將於10月17日正式發售！大家可以再次體驗到牧場生活了！（Famitsu）

今月初（2日），日本遊戲網站Famitsu公佈，繼《哆啦A夢 牧場物語》之後，牧場物語將會以《礦石鎮的夥伴們》的遊戲內容為基礎，於10月17日正式推出《重聚礦石鎮》！在遊戲還沒正式推出之前，讓《開罐Opener》為大家細數，2003年時玩《礦石鎮的夥伴們》5個難忘的共同回憶吧！

【1】窮到變賣垃圾

還記得房子前面有著一個名為「荷箱」的盒子嗎？那個出貨箱是主角賺錢的主要途徑，將種植所得的農作物和其他收穫放進去，靜待第二天就會變換成金錢。然而人類總是渴望著不勞而獲。走遍全市鎮，拾取野花和垃圾去換取金錢，絕對是在不想種植的時候的必做事情！

當時在遊戲中不斷行走，目的只有一個 —— 收集貴的垃圾！（《礦石鎮的夥伴們》遊戲截圖）

【2】累到暈在礦場裏

礦場簡直是一個疲勞轟炸的地獄。為了解鎖遊戲內容，主角不能避免要走進被稱為「無盡地獄」的礦洞裏。在礦洞裏的所有動作，都會非常消耗體力值，但即使體力快要耗盡，眼看著快要到手的寶物，你還是會繼續向下挖掘，直到暈倒為止。

見到這個礦場，腦海就浮現不少痛苦回憶。大家在這裏暈到過多少次呢？（《礦石鎮的夥伴們》遊戲截圖）

【3】瘋狂開展感情線

既然在遊戲裏離不開種植和挖礦，為了調劑一下主角寂寞的心靈，幫助他開啟感情線，也是身為玩家的責任之一吧！隨著主角和村民們不斷相處，友情值會不斷上升，並有機會開展感情線，並成為伴侶。但在遊戲中，你會是一個「有腳的雀仔」嗎？讓年輕村民們為你而瘋狂，為你而著迷，當然是玩家的人生目標！

不斷開展感情線，是玩家樂此不倦的話題。更有網民將說有可發展對象的興趣與資料收集起來，推出攻克策略！（《礦石鎮的夥伴們》截圖）

【4】與牛羊玩耍

在遊戲卡關的停滯期，玩家難免會有一種「唔想種嘢，唔想掘礦，唔想同人講嘢」的階段。玩家們可能會將注意力投放在牛羊身上，抱起小雞、撫摸乳牛、幫綿羊剪毛，看到動物上浮現了心心Bubble，內心就會感到非常治愈啊！

照顧動物的時候，最開心莫過於看到牠們開心，出產的牛奶也會更高品質，也在牛牛比賽中獲得冠軍，三贏！（《礦石鎮的夥伴們》遊戲截圖）

【5】不斷踐踏農作物

大家在玩牧場物語的時候，會不小心踩到農作物嗎？如果主角重複踩到正在成長的農作物，農作物就有可能被破壞而需要重新種植。說起來容易，在你牧場走動時，當你不小心踩到農作物後打算瞬間向後移動，你又會不小心再踐踏多一次，直到最後你發現植物已經臨近死亡，你可能就會選擇放棄治療，不斷踐踏農作物直至農作物消失為止。

新作的畫面比過往優秀，但同樣不能避免踩到農作物的命運。（Famitsu）

《礦石鎮的夥伴們》在2003年於GBA平台推出，因為有豐富遊戲細節和主線，讓玩家發掘不完，令一代人樂此不倦，更成為經典回憶。大家有經歷過這些回憶嗎？現在重新推出《重聚礦石鎮》，大家在10月17日就有機會在任天堂Switch上再次體驗到這些童年回憶了！

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