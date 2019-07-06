【出Pool補習班#10】A0男單身30年只為等待真命天女？　專家話...

不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！ 如果你遇上出Pool難題，可以email到opener@hk01.com，《出Pool補習班》會邀請專家免費為你解答。

《金秘書為何那樣》劇照

未遇到100%真命天女應否繼續單身？

最近《開罐Opener》收到署名「阿均」的讀者來信。阿均指自己30歲仍是A0單身，個性內向但仍想找個伴，不過另一方面亦不想強迫自己「為搵伴而搵伴」而和不愛的人渡過餘生，這令阿均覺得十分矛盾。阿均又指自己嚮往家庭生活，希望能找到一個年齡相約，又喜歡小朋友的女生結婚生子，但苦無對象。究竟找不到100%心儀的對象，應否繼續維持單身？

《金秘書為何那樣》劇照

專家：要求太高是單身主因

從事配對行業已經9年的Speed Dating Fever 負責人Frankie Wong 指，見過很多客人仍然單身的原因，是因為要求太高，一直想找一個完美的人，「我從來都唔會主張騎牛搵馬，亦唔會期望一擊即中，更加唔會奢望搵到完美的另一半」，「因為你不會搵到完美的另一半，你只需要搵一個人可以和你建立一段完美的關係」。

▼▼▼▼點擊看更多專家分析▼▼▼▼

+ 2

Frankie 建議應多參與社交活動，擴闊自己圈子，識多點朋友。「當你越多同別人相處，你就自然會越了解自己喜歡甚麼人。如果遇到一個你覺得相處開心愉快的人，嘗試俾個機會大家，進一步了解」。「到時候拍拖就變成一件很自然的事，兩個人自然會走在一起。相反，遇到一個自己都不太有感覺的人，就不必浪費大家時間了」。

《金秘書為何那樣》劇照

Frankie 補充，如果對年齡、生育與否、外貌等，都有一定的要求的話，可選擇坊間一些Speed Dating 公司的一對一配對服務，「他們樂意聆聽你的所有要求再幫你去尋找適合的對象。其實這類型公司已經開到成行成市，上網找一找就很容易找到」。