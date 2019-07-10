【寶礦力】綾瀨遙、蘇麗珊索爆　9位港日韓寶礦力女郎一覽

寶礦力一向以年輕、活力為賣點，有傳近日該品抽起TVB廣告，大量網民表示欣賞及支持。今天為大家細數9位港、日、韓寶礦力女郎。

寶礦力作為知名品牌，廣告一向極具標誌性，同時非常入屋，最近三鏡同步的廣告更被視為神作。不少女星都成為過寶礦力的代言人，坊間稱為「寶礦力女郎」，寶礦力亦起用多位香港、日本、韓國明星，主打亞洲市場，無一不是清純可人，又可以代表年青世代的女生，今天為大家數數9位經典寶礦力女郎。

最具代表性的便是綾瀨遙了。（網上圖片）

【1】本土清新－蘇麗珊

憑《哪一天我們會飛》進入大眾目光的蘇麗珊，在廣告中跟《哪》片導演黃修平再次合作，片中她穿著香港校服，更有灑水濕身演出，非常青春。而且廣告在色調、分鏡令人感受到「寶礦力味」之餘，又不失香港特色，播出之後大獲好評。

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【2】陽光女孩－王思敏

香港寶礦力一向願意起用新人作為廣告主角，2017年的女生為電影《點五步》中的王思敏，電影本身已經在大眾引起極大討論，王思敏亦因此人氣急升。廣告中以運動形象示人，紮起馬尾，如果蘇麗珊是小清新的話，王思敏便是陽光女孩的代表了。

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【3】氣質滿分－金所炫

作為韓國新生代氣質女神之一，成為寶礦力女郎亦不令人感意外。金所炫在廣告中，以純白泳裝示人，健康之餘不失性感，完全可以帶出本身清純的特點，又Pure又True，如果在沙灘上看到她，應該都會移不開目光吧。

【4】人氣女團－TWICE

要說韓國最有名的，除了泡菜當然還有女團。而女團之中的代表，TWICE當然是一線中的一線。更威水的是，TWICE打破了寶礦力幾乎不用女團宣傳的「慣例」， 9名青春可人的成員穿上藍色服裝在海邊嬉戲，哪怕沒有泳裝，都一樣養眼。

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【5】一線女星－朴信惠

11歲就入行的朴信惠，我相信都不用多介紹了吧？韓國當代最炙手可熱的一線女星，拍過的作品包括《Doctors》、《阿爾罕布拉宮的回憶》、《皮諾丘》、《繼承者們》等，不多說了，看圖吧。

【6】經典女神－綾瀨遙

說起寶礦力，又怎少得了綾瀨遙？在廣告中穿上白色比基尼，大SHOW美好身材，更在廣告中跳水、浸溫泉、追巴士，每一幕都是經典，憑此廣告一躍成為國民級女神，時至今日仍然魅力爆燈。

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【7】真美人魚－深田恭子

除了沙灘之外還有甚麼呢？答案是美人魚！由戰力爆表的深田恭子扮演，體態豐滿性感的深田恭子，接拍廣告時已經31歲，不過fit爆身形依然當打，性感女神的形象一直深入民心。

【8】仙氣逼人－八木莉可子

大家可能不太認識八木莉可子，今年18歲的她，以15歲之齡就已經成為「寶礦力女郎」。透過模特兒選拔入行，更被譽為水原希子接班人。在廣告中回歸基本步，以女學生形象示人，散發出一身仙氣。

【9】青春無敵－茅島Mizuki

引起網上熱議的三路一鏡到底，最受注目的，是散發一身青春氣息的長髮女生茅島Mizuki，而她今年只有14歲！廣告中青春活潑的形象，令她人氣急升。而她本身的故事亦非常勵志，完全無跳舞經驗的茅島，在開拍前3星期才開始跳舞訓練，每天努力學習，才有最後展現的震撼成果。