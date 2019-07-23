太妍、宮脇咲良　盤點4名超愛打電玩的韓國女星

不少人也覺得愛打電玩的女生特別有魅力，在男生之間人氣也比一般的女生高。以下這4名韓星，除了唱歌跳舞之外，其實也是一名電玩迷！

跳「食雞」舞的太妍（YouTube@탱구TV）

【1】太妍

少女時代的童顏隊長太妍，可說是韓國演藝界的電玩迷代表。她曾經於節目《少時頻道》中公開了自己一天的生活，表示「睡覺之前一定要打機」，還說「打機一定要課金。這樣才能比別人走得更前」。而最近，她亦於自己的YouTube頻道上，上載了一條她一邊吃飯，一邊跳「吃雞」舞蹈的片段。

【2】宮脇咲良

日本偶像組合HKT48出身、現在是《PRODUCE 48》誕生女團IZ*ONE成員的宮脇咲良，亦是一名出名的電玩迷。在未正式於韓國出道之前，她已經開通了自己的YouTube頻道，專門上載自己打電玩的片段。而在韓國出道後，她曾經於節目上公開初次到訪韓國網吧的情況，當時她覺得韓國網吧的先進設備非常神奇，而且表現得十分興奮。

【3】洪真英

TROT界女神洪真英，曾經於節目《我家的熊孩子》中，展現了「天性電玩迷」的特質—一起床就開始打機。她還表示，試過因為打機打到沒有時間觀念，連第二天有行程也忘記了。主持之一、亦為洪真英的朋友徐章勛亦爆料說：「她一天到晚只在家打機。」

【4】金素慧

第一代國民女團I.O.I出身的金素慧，於電玩相關的綜藝節目《要一起玩嗎？GG》，展示了對電玩的熱情。在7月5日的節目發布會中，主持之一的Super Junior神童稱讚她為「格鬥遊戲的最強者」，而另一主持Defcon則表示她是「被電玩特化了的藝人」。