為何男生都愛蒼井空？　5個原因令她由AV女優變國民女神

蒼井空順利產下雙胞胎,全球粉絲湧入微博祝賀,到底她是如何由寫真女星、AV女優、民間外交象徵,再成為男生心中的女神呢?《開罐》為大家整理了關於蒼井空走紅的5個小秘密。

蒼井空於香港時間5月1日早上11點左右,由老公DJ NON在她的微博上公布喜訊,順利產下雙胞胎,網民紛紛恭賀「生了令和寶寶」、「祝你們一家幸福」、「每一位母親都是偉大的」。這在AV的歷史上,可以說是從未出現過的事情,到底蒼井空是如何一步一步,成就女神之位的呢?《開罐》為大家整理了關於蒼井空的5個小秘密及事件,或可一看端倪。

蒼井空順利誕下雙胞胎。(Abema TV截圖)

【1】站在起點的領路人

蒼井空的崛起時機,適逢90年代尾網絡大爆炸的年代,比起過去只可以看VCD的年代,蒼井空是第一個在網絡上廣為傳播的女優。畫質也有大幅進步,就如打開了一扇新的大門。試想像一下,當你進入了一個新世界,第一眼就看到了她甜美的臉孔、均稱的身材,那麼清晰、明亮,她不會在你心中佔了一個特別的地位嗎?之後的確有很多比她出色的女優出現,不過男生對自己的「第一次」,總會有著特別的情意結,因為她是我們,由起點開始就陪著的領路人。

蒼井空的在大家心中都有一個特殊地位。(網上圖片)

【2】蒼井空之夜

「蒼井空之夜」發生在2010年4月11日,那天晚上一個消息在網絡上引爆「蒼井空開Twitter了!」日本的網民自然會開始追隨,最令人目瞪口呆的,是中國出現了超大規模的翻牆潮,一夜之間數以萬計網民翻牆追隨Twitter,蒼井空亦特地在twitter發文「感謝中國的球迷」,誤將fans譯成了球迷,引起另類的討論。更有人笑言,蒼井空之夜促進了一代網民的翻牆技術,可見她的魅力之大。

蒼井空會在網上分享生活點滴。(網上圖片)

【3】善用網絡

其實她未有明確表示「引退」二字,不過在開設微博之後一年,也就是2011年,在作品《ギリモザ エスワン8時間 Special》之後,就沒有推出過新作,雖然發片已經停止,不過她的twitter更新的非常頻繁,亦非常熱情地跟網友互動。在看到了「蒼井空之夜」中國網民的熱情之後,更開設了微博帳號,至今已經有超過1900萬粉絲,更為了打入中國市場,而努力學習中文。她更可以說是一個網絡行銷的教科書級案例,不論是片商的包裝,還是她個人經營,都令她的人氣節節上升。

連生BB的最新消息,都第一時間在微博上公布。(蒼井空微博截圖)

【4】國際視野

蒼井空的團隊非常努力為她佈局之後的發展,先是參演電影、出演電視參加綜藝,之後轉戰海外,進攻中國、微博互動、毛筆題字等,蒼井空亦非常努力令自己走出日本,目前已經可以說非常流利的中文,英文也不錯,在2012年釣魚島爭議之間,更用毛筆字寫出「日中友好」,更出現過一句口號「釣魚島是中國的!蒼井空是世界的!」學者沈旭輝曾對此作出評論,國內青年「嘗試將蒼井空所象徵的日本次文化,例如日本AV、動漫,與中日領土、政治爭議和歷史糾結劃清界綫。」亦反面印證了,蒼井空這個符號的意義,已經可以跟國家級事件比肩。而她成功打入國際市場,亦令其他後來者如波多野結衣等,提供了一個仿傚的對象。

蒼井空成功打入華人市場,成為其他女優努力仿傚的對象。(網上圖片)

【5】超高EQ

之前說的,多多少少都有團隊的經營,但一個人的修養,卻是如何都經營不出來的。作為一個AV女優,在鏡頭前將自己的一切曝露;現在她把自己在鏡頭後的另一面,也跟網民分享,更大方互動,想必也已經做好了被黑的心理準備,她不會不知道少數網民的惡毒,證明對自己的心理非常有信心。事實證明,她沒有令我們失望,沒有對一些惡意的言論進行封鎖、刪除,反而非常大方地回應。其中一句令人們佩服的回應,至今仍令人津津樂道。有人問:How many men have you slept with?(你跟多少人睡過?)她回應:

I am a virgin.

實在是太有涵養、太優雅的回應了。

網上的直播有近200萬名觀眾。(Abema TV截圖)

蒼井空一步一步走到今天,她個人的努力、修養,團隊的策略,粉絲的支持,都缺一不可,她生產的直播節目,有近200百萬人同時收看,足見她的魅力所有。蒼井空在各位的心目中,又有一個怎麼樣的地位呢?留言分享一下嗎!