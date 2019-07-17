「周子瑜好靚女」純粹係吹捧？網友稱大家被洗腦　竟引無數共鳴！

網路論壇上鄉民熱議許久，關於「周子瑜真的漂亮嗎」這件事，他發文抱怨，媒體不斷報導周子瑜很漂亮，好像是想洗腦大家，有必要一直強調嗎？意外獲得大票網友附和！

南韓女團「TWICE」在全球的人氣相當高，尤其是其中一名台灣籍成員「周子瑜」，更是讓台灣人引以為傲。但論壇上一名網友發文表示，周子瑜是很漂亮：「不過新聞每次都會一直說他很漂亮，大家好像就被洗腦了，有必要一直強調嗎？」，意外釣出大批網友附和回應。

韓團TWICE台灣籍成員「周子瑜」，讓台灣人引以為傲！（Facebook@TWICE）

論壇Mobile01上一名網友，因為受不了媒體總是報導周子瑜很漂亮，雖然知道她是天然美人，但有必要一直重複報導嗎？「比她漂亮的真的到處都有」，更呼籲大家：「醒醒吧，米那桑～（日文：大家）」

「周子瑜好靚女」純粹係吹捧？即睇子瑜美照▼

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原來是2016年時，周子瑜在偶像運動會中拉弓的瞬間，彷彿射中粉絲的心一般，瞬間成了全球粉絲的「射箭女神」，標準拉弓姿勢與實力，加上飄逸的長髮與精緻的面孔，讓粉絲難以不為之動容。貼文底下大批網友贊同回應表示：「我也有同感，長得是不錯，但真的被捧過頭了」、「只能說長得九成像我學生時候認識的妹子」、「外在美不美？好聽，情人眼裡出西施；難聽，王八看綠豆...」

TZUYU GOT FOUR TENS 🎯🎯🎯🎯



THAT LEVEL OF TALENT.



THAT LEVEL OF EXCELLENCE.



THAT LEVEL OF SKILL.



INVENTED ARCHERY. pic.twitter.com/mO8twLsPG6 — twice in mani-li-a (@momotozakis) 2019年1月7日

但也有網友反駁，周子瑜是真的很漂亮沒錯：「素顏不靠醫美的天然美女，才真的了不起」、「請不要這樣批評你嫂子好嗎」、「子瑜本來就很漂亮啊！不然咧？母胎美人～」但也有網友提出觀點分享（點圖放大▼▼▼）

不知道大家覺得周子瑜到底漂不漂亮呢？小編是覺得長得真的很精緻，像洋娃娃一樣（羨慕）…

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