台灣童顏空姐紅到過日本！被喻為「世紀天使」極GFable

早前台灣長榮航空罷工事件延燒不熄，網路也為了該挺哪方吵個不停，幾位顏值超高的長榮空姐都暫時關閉社群避免多生事端，本編想介紹給大家都沒辦法（對啦就是在說長榮莎莎QAQ），為了不留遺憾，這周就來介紹另一位「兇巴巴」的童顏空姐吧！

（Instagram@cherylciaociao）

噹噹，就是她！Cheryl，林巧評，暱稱林巧子，淡江畢業的7年級女生～但是渾身上下都洋溢著剛出校門的青春感，說好的過25歲就跟膠原蛋白說再見呢！？另外，是不是有人覺得她很眼熟呢？其實她早已多次登陸批踢表特板，因為長相清甜可人，被喻為「世紀天使」，過去在威航（已停業）服務時曾因電視節目《綜藝玩很大》紅到日本去，目前在商務飛機上服務（就是一般人上不去的那種 (´༎ຶД༎ຶ`)）。

（Instagram@cherylciaociao）

因為身為空服員，巧子自然跑過地球上許多地方，品嘗各地美食，喜歡玩水的她更是留下不少曝光好身材的泳裝照－－不過POSE陽光又健康，配上單純無辜的小臉，讓人完全生不出邪念，只想跟她一起玩水～

巧子過去曾接受《今周文化》的訪問，提及自己的嗜好是畫圖和旅行，未來希望能出本繪本，內容充滿她旅途上的回憶。更希望能存到帶爸媽去歐洲和南美洲旅行的錢，為爸媽一圓年輕時的夢，讓人看到她內心柔軟的一面。

點圖看更多美照▼

+ 11 + 10 + 9

這樣心靈手巧又孝順的妹子，是不是很想娶回家啊？很可惜，正妹通常都名花有主啦，這張照片就讓大家清醒一下唄！

（Instagram@cherylciaociao）

延伸閱讀：

【Oops有正妹】又正又ㄎㄧㄤ！實況界正能量教主啾啾

中國網紅「黑口罩」男神真面目曝光 600萬粉絲幻想破滅因愛成恨

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】